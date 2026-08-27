Eduardo Coudet deja el banquillo de River Plate

River Plate se queda fuera de la Copa Sudamericana después de caer eliminado anoche ante Independiente Santa Fe en octavos de final. El conjunto argentino cayó en la tanda de penaltis tras once lanzamientos desde los once metros y empatar tanto en el partido de ida como en el de vuelta. La derrota del cuadro Millonario deja a Eduardo Coudet como principal protagonista, que según ha adelantado Gastón Edul, dejará su cargo de entrenador del equipo albiceleste.

El técnico argentino tomó las riendas de River Plate el pasado mes de marzo abandonando el banquillo del Deportivo Alavés en plena lucha por la permanencia. De hecho, el propio 'Chacho' negó en la rueda de prensa posterior al encuentro frente al Levante UD que estuviera en conversaciones con el club de Buenos Aires, pero una semana más tarde se confirmó su cambio de rumbo y su salida de Mendizorroza.

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El entrenador del Deportivo Alavés, Eduardo Coudet, que ha cumplido un año al frente de los vitorianos. / EFE

Final turbulento en El Monumental

El periplo de Eduardo Coudet al frente de River Plate ha estado marcado por la irregularidad en cuanto a resultados. El conjunto Millonario solamente ha ganado uno de los últimos nueve encuentros entre las competiciones domésticas y la Copa Sudamericana. A las preocupantes cifras de uno de los clubes punteros de Sudamérica se suma la eliminación de ayer en los octavos de final del segundo máximo torneo del continente en una tanda de penaltis marcada por el fallo del portero Santiago Beltrán como último lanzador. En el encuentro también participaron varios exfutbolistas de LaLiga como Ángel Correa (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Marcos Acuña (Sevilla FC), Santos Borré (Villarreal CF) y el exvalencianista Nicolás Otamendi. Por su parte, Lucas Beltrán no entró en la convocatoria final para el choque y, por el momento, ha disputado seis encuentros desde su salida del Valencia.