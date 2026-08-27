Otro fichaje millonario para Cesc Fábregas

El Como de Cesc Fábregas está ultimando la plantilla para afrontar una temporada en la que juegan Champions League. Tras gastar más de 100 millones de euros en fichajes en nombres como Nico Paz, Chalobah, Luis Milla o Yan Couto, el próximo en llegar será Moise Kean a cambio de unos 40 millones de euros. Según Fabrizio Romano, la operación se tratará de una cesión de 10 millones de euros con opción de compra obligatoria de 25 millones y otros 5 en variables.

Moise Kean con la Fiorentina en la Serie A / EFE

El delantero italiano llega a Como procedente de la Fiorentina, donde firmó 10 goles entre todas las competiciones. Kean tendrá que disputar el puesto con Douvikas. El ex delantero del Celta marcó 17 goles la pasada campaña y está en un excelente momento de forma.

Por otra parte, se encuentra Álvaro Morata, que tiene pie y medio en el Leganés, por lo que la llegada de un sustituto era necesaria en una temporada en la que tendrán que afrontar tres competiciones diferentes.

Año cargado de grandes expectativas

El Como enfrenta este nuevo curso con la ilusión por las nubes. El conjunto lariano viene de completar un año fantástico, en el que quedaron en cuarta posición de la Serie A y les ha servido para disputar la Champions League esta temporada, por primera vez en su historia.

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El entrenador del Como Cesc Fàbregas en foto de archivo. / MATTEO BAZZI / EFE

La llegada de Cesc Fábregas al equipo italiano en 2022 ha supuesto el comienzo de una etapa dorada para el club. El entrenador español cogió al Como en Serie B y en el primer año ya consiguió el ascenso, tres campañas después, están disputando la máxima competición de clubes del mundo, algo inimaginable antes de la llegada del catalán. El juego del equipo junto a todos los refuerzos que han llegado hacen que la temporada del Como sea más que ilusionante.