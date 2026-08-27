El Girona, tras vender a Arnau Martínez al Valencia CF, ingresa un pastón por otros dos jugadores

El Girona ha hecho oficiales las salidas de Viktor Tsygankov y Minsu Kim, dos operaciones que permiten al club catalán ingresar una cantidad importante de dinero en este tramo final del mercado. Ambos futbolistas abandonan Montilivi después de que sus respectivos traspasos hayan quedado cerrados, en un movimiento que también permite al Girona liberar espacio en su plantilla y masa salarial.

Tsygankov pone rumbo al Ajax, que pagará una cantidad inferior a los cinco millones de euros por el extremo ucraniano. Su salida se produce después de que el jugador dejara claro que no quería continuar en Segunda División con el Girona, llegando incluso a mostrar una actitud de rebeldía durante las últimas semanas. El futbolista volverá a encontrarse en Ámsterdam con Míchel Sánchez, su antiguo entrenador en el conjunto catalán.

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Por su parte, Minsu Kim se marcha al Rangers después de que el conjunto escocés haya abonado los 10 millones de euros de su cláusula de rescisión. El surcoreano había despertado mucho interés durante la pretemporada, pero su salida supone también una importante inyección económica para el Girona. Entre ambas operaciones, el club gerundense obtiene cerca de 15 millones de euros y podrá afrontar el tramo final del mercado con mayor margen para reforzar la plantilla.