Guendouzi explica por qué provocó a la afición del Olympique de Lyon y desató una tangana
El centrocampista francés se defendió de las críticas tras el partido alegando insultos de la grada hacia su familia y provocó a la afición rival con guiños al Olympique de Marsella
La clasificación del Fenerbahçe en la Champions League dejó una de las imágenes más tensas de la jornada. Matteo Guendouzi se enfrentó a los aficionados del Olympique de Lyon después del pitido final, protagonizando varios gestos provocadores que terminaron generando una tangana entre jugadores de ambos equipos.
El centrocampista francés explicó posteriormente que su reacción fue consecuencia de los insultos que, según su versión, había recibido durante el encuentro. “60.000 personas están insultando a tu madre, a tu familia, a tus hijos y nadie les dice que se callen”, afirmó Guendouzi para justificar su comportamiento.
La celebración del futbolista no se limitó a responder a la grada. En uno de los momentos más polémicos, se llevó las manos a la zona genital, provocando la reacción inmediata de varios jugadores del Lyon. Además, comenzó a gritar “Allez l'OM, allez l'OM”, una referencia al Olympique de Marsella, eterno rival del conjunto lionés.
Incidente alentado por su pasado
Guendouzi no ocultó que esta última provocación fue deliberada. “Nunca he escondido que soy aficionado del Marsella”, reconoció. Su pasado en el club marsellés, donde jugó durante dos temporadas, hizo que sus gritos adquirieran todavía más significado ante la afición del Lyon. El incidente terminó con enfrentamientos entre futbolistas y momentos de tensión incluso en los alrededores del túnel de vestuarios. Ahora queda por determinar si la actuación de Guendouzi tendrá consecuencias disciplinarias.
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