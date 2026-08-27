El Leganés, muy cerca de fichar a un campeón de Europa con España
Bombazo en Segunda División: Álvaro Morata apunta a vestirse la camiseta pepinera la próxima temporada en busca del ascenso a Primera División
Álvaro Morata está cada vez más cerca de convertirse en nuevo jugador del Leganés. El delantero español, actualmente en las filas del Como, podría regresar a Madrid para reforzar al conjunto pepinero, que busca construir una plantilla competitiva con el objetivo de volver a Primera División. Las conversaciones entre los clubes avanzan y la operación podría cerrarse mediante una cesión.
El interés del Leganés en Morata salió a la luz después de que el periodista italiano Gianluca Di Marzio informara de los contactos entre ambas partes. Poco después, el director deportivo del club madrileño, Andrés Pardo, alimentó los rumores con un mensaje directo al delantero: “Nunca hablo de jugadores que puedan ser una hipótesis, pero sí que aprovecho si me está viendo Álvaro, decirle que las puertas están abiertas”. Además, Fabrizio Romano apunta a que las negociaciones entre el Leganés y el Como continúan avanzando.
Esfuerzo económico desde Butarque
Uno de los principales obstáculos para completar el acuerdo es el salario del delantero, aunque el Leganés estaría dispuesto a hacer un importante esfuerzo económico y el Como podría asumir parte de su ficha. Morata también vería con buenos ojos regresar a Madrid, por lo que las posiciones parecen acercarse. De concretarse, su llegada supondría un auténtico bombazo para el Leganés y uno de los movimientos más destacados del mercado de Segunda.
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