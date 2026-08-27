Millonada histórica: el Liverpool prepara el golpe definitivo con Barcola

El Liverpool ha dado un paso decisivo para hacerse con Bradley Barcola. Según diversas informaciones procedentes de Inglaterra, el conjunto de Arne Slot ya ha alcanzado un principio de acuerdo para incorporar al extremo francés y las negociaciones con el PSG avanzan de forma positiva. La operación podría superar los 140 millones de euros entre cantidad fija y variables.

En Anfield consideran que el internacional francés es una pieza estratégica para el presente y el futuro del proyecto. Por ello, la entidad inglesa está dispuesta a realizar una inversión histórica para cerrar cuanto antes uno de los grandes movimientos del actual mercado de fichajes del club.

Un fichaje récord para el nuevo Liverpool

El interés del Liverpool por Barcola no es nuevo, pero el club ha intensificado los contactos durante los últimos días con el objetivo de adelantarse a cualquier competidor. La dirección deportiva considera que el atacante reúne todas las condiciones para convertirse en una de las grandes estrellas del fútbol europeo.

Su velocidad, capacidad de desborde y facilidad para generar peligro en el último tercio del campo han convencido a los responsables deportivos. Por ello, el Liverpool está dispuesto a romper varios de sus registros económicos para completar un fichaje récord que marcaría un antes y un después en la planificación deportiva del club.

Bradley Barcola celebra un gol en el Mundial / Agencias

El PSG tiene la última palabra

A pesar del optimismo existente en Inglaterra, el acuerdo todavía no está completamente cerrado. El PSG sigue valorando la propuesta y mantiene una postura firme en las negociaciones, consciente del enorme valor de mercado de Bradley Barcola, uno de los futbolistas con mayor proyección del fútbol europeo.

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Las próximas horas serán clave para conocer el desenlace definitivo. Si las conversaciones continúan avanzando al ritmo actual, el Liverpool podría anunciar muy pronto el fichaje de Bradley Barcola, una operación llamada a convertirse en una de las más destacadas de todo el mercado de fichajes y en una declaración de intenciones del conjunto de Anfield.