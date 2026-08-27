El valenciano Oso muy cerca de abandonar el Sevilla rumbo a Francia

A cinco días de que finalice el mercado de fichajes en la liga española el Sevilla está muy cerca de perder a uno de sus mejores jugadores. Según ha informado el 'El Chiringuito', el Estrasburgo ha llegado a un acuerdo con los hispalenses por 10 millones de euros. Aún falta el ‘sí’ definitivo del jugador para que se complete la operación. El contrato de Oso finaliza en apenas tres meses y la falta de entendimiento entre ambas partes ha obligado al Sevilla a darle salida.

La urgencia de vender en el conjunto nervionense debido a las dificultades por poder inscribir a nuevos futbolistas ha sido clave para que se produzca esta operación. Todos los focos apuntaban a Agoumé o Vargas, pero será el canterano el primero en abandonar el Pizjuán.

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Oso en un encuentro ante el Levante / Manuel Bruque / EFE

Muy buen comienzo de liga

El Sevilla ha empezado su andadura en esta nueva temporada en la liga realmente bien, con dos victorias en dos partidos. Oso ha sido clave en este comienzo, actuando como extremo izquierdo. En el último encuentro ante el Athletic Club metió un gol y repartió otra asistencia en la victoria por 1-3 en San Mamés. Su salida supondrá un gran varapalo para los intereses deportivos del club.