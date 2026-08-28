El Betis mantiene viva la operación por Dani Ceballos

El futuro de Dani Ceballos continúa siendo uno de los grandes focos del mercado de fichajes en España. Cuando parecía que el tiempo jugaba en contra del futbolista, el escenario sigue abierto. El centrocampista sevillano permanece sin equipo tras poner fin a su etapa en el Real Madrid y mantiene intacta su prioridad: volver al Real Betis. A pesar de las dificultades económicas que condicionan la operación, en el Benito Villamarín no han cerrado la puerta a un regreso que ilusiona a la afición verdiblanca.

Ceballos, todo 'ok' para irse al Betis / efe

Un fichaje condicionado por las cuentas del Betis

La principal traba para cerrar la incorporación no es deportiva, sino financiera. El Betis sigue trabajando para generar margen salarial y completar otras operaciones consideradas prioritarias por la dirección deportiva y por Manuel Pellegrini. La llegada de un delantero y el refuerzo de determinadas posiciones han marcado la hoja de ruta del club durante todo el verano, dejando la vuelta de Ceballos en un segundo plano pese al interés mutuo.

Mientras tanto, el futbolista ha rechazado oportunidades importantes lejos de España y ha mantenido su apuesta por regresar a Heliópolis. Esa postura ha reforzado la confianza dentro del club andaluz, donde consideran que la operación sigue siendo posible siempre que se produzcan movimientos de salida en los últimos días del mercado.

Dani Ceballos, durante un Real Madrid - Manchester City / EFE

La ventaja que mantiene viva la esperanza

Aunque el mercado cierre el 1 de septiembre, la situación contractual de Ceballos ofrece un margen adicional. Al encontrarse como agente libre, podría firmar después de esa fecha, lo que reduce la presión de las negociaciones. Sin embargo, existe un factor que acelera las decisiones: la participación del Betis en competiciones europeas. Si la operación se retrasa demasiado, el club podría encontrarse con limitaciones para inscribirlo en determinadas listas continentales.

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Por ello, los próximos días se presentan decisivos. El deseo del jugador es conocido, el Betis mantiene abierta la posibilidad y la afición sigue soñando con el regreso de uno de los futbolistas más talentosos surgidos de su cantera. A falta de los últimos movimientos del mercado, el dilema Dani Ceballos-Betis sigue lejos de haber escrito su último capítulo.