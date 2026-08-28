Cañizares señala a Julián Álvarez y lanza una sentencia sobre su futuro: “No es ninguna víctima”

El caso Julián Álvarez sigue sumando capítulos y cada opinión genera todavía más ruido alrededor del Atlético de Madrid. Esta vez ha sido Santi Cañizares quien ha puesto el foco directamente sobre el delantero argentino. El exguardameta no comparte el relato que presenta al atacante como una víctima del conflicto y considera que el jugador también debe asumir su parte de responsabilidad en una situación que se ha complicado durante las últimas semanas.

Cañizares ha sido contundente al analizar el escenario que atraviesa Julián Álvarez. A su juicio, el argentino no está siendo apartado ni castigado por el Atlético, sino que ha tomado decisiones que le han llevado hasta este punto. “Julián no es ninguna víctima. Julián ha elegido este camino y le saldrá bien o no le saldrá bien”, aseguró el exfutbolista, diferenciando entre un jugador perjudicado por su club y uno que manifiesta su intención de cambiar de equipo.

La situación, además, llega en un momento especialmente delicado para el Atlético de Madrid. El club rojiblanco ha cerrado filas alrededor de su postura y ha dejado claro que no negociará con el Barcelona por Julián Álvarez.

Cañizares apunta al Arsenal como posible solución

El análisis de Cañizares no se queda únicamente en la responsabilidad del futbolista. El exguardameta también contempla un escenario que podría desbloquear el problema: una salida del Atlético de Madrid rumbo a la Premier League. El Arsenal aparece como una de las alternativas que todavía pueden cambiar el desenlace del culebrón, especialmente después de que el Barcelona haya quedado fuera de cualquier negociación con el club madrileño.

El problema es que el tiempo empieza a jugar en contra de todos. Julián Álvarez continúa sin despejar su futuro y tampoco ha participado en los últimos tres entrenamientos del Atlético, lo que pone en duda su presencia ante el Sevilla. Para Cañizares, la clave está en que el argentino todavía tiene margen para cambiar el relato. Si permanece en el Atlético y recupera su mejor versión, los pitos de la grada podrían convertirse nuevamente en aplausos. Pero mientras su futuro continúe en el aire, el delantero seguirá siendo el centro de una polémica que enfrenta al jugador, al club y a buena parte de la afición.

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Julián Álvarez, durante el Atlético-Villarreal. / AFP7 vía Europa Press

El Atlético, por su parte, necesita una solución rápida. Julián es una pieza fundamental para Simeone y perderlo a pocos días del cierre del mercado obligaría al conjunto rojiblanco a reaccionar prácticamente sobre la marcha. Cañizares, mientras tanto, ha dejado clara su postura: no considera que el delantero sea una víctima del conflicto y entiende que el camino que ha tomado Julián Álvarez también condicionará cómo termine esta historia.