La estrella del Milan rumbo a Turquía

El mercado de fichajes de los equipos turcos está siendo una auténtica locura. Según Fabrizio Romano, el próximo que llegará a la Super Lig será Rafael Leao al Galatasaray a cambio de 45 millones de euros. El internacional portugués estaba cerca del Aston Villa de Unai Emery pero una gran subida de salario del conjunto entrenado por Okan Buruk ha hecho que finalmente el jugador se decante por los turcos. Leao se unirá a un equipo plagado de estrellas como Victor Osimhen, Gundogan, Leroy Sané o Davinson Sánchez. El Galatasaray busca revalidar el título de liga y hacer una buena campaña en Champions League, en una fase de grupos que jugará, entre otros equipos, ante el Barça.

Rafael Leao / Anna Szilagyi, EFE.

La liga turca más atractiva de los últimos años

Los principales equipos de la Super Lig se han reforzado con futbolistas de renombre a nivel mundial. El conjunto que más jugadores ha incorporado ha sido el Fenerbahce. El nuevo presidente del club prometió un verano en el que llegarían muchas estrellas y así ha sido, ya que han incorporado a Mason Greenwood, Muriqi, Lukaku y Aké. Estos se unirán a un plantel que ya contaba con Kanté, Asensio o Ederson.

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Mason Greenwood, jugador del Olympique de Marsella, celebra un gol en la Ligue 1. / EUROPA PRESS

Por otro lado, se encuentra el Besiktas, el tercer candidato al título liguero. Estos se han reforzado con Vlahovic y Trossard. Pero el bombazo del verano en Turquía ha ocurrido en el Trabzonspor con la llegada de Mohamed Salah. El egipcio ya dejó su sello en el campeonato con un doblete en la segunda jornada. Una constelación de estrellas que hace que se convierta la liga turca en una de las más competitivas del mundo.