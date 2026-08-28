El Leganés hace realidad el fichaje de Álvaro Morata

El CD Leganés ha hecho oficial el fichaje de Álvaro Morata, uno de los movimientos más inesperados del mercado de verano. El delantero madrileño, de 33 años, vuelve así a España después de su experiencia en Italia y lo hace para ponerse a las órdenes del conjunto pepinero, que afronta una temporada con el objetivo de pelear por el regreso a Primera División.

La operación se produce en calidad de cedido desde el Como, club en el que Morata había continuado su carrera tras su etapa en el Milan. El atacante buscaba una salida después de una temporada complicada y finalmente ha encontrado en Leganés una oportunidad para recuperar protagonismo y volver a sentirse importante sobre el terreno de juego.

Alvaro Morata durante un encuentro de la Serie A como juagador del Como / Spada/LaPresse / LAP

Morata vuelve a España y jugará en Segunda División

El movimiento supone un regreso especialmente llamativo para un futbolista acostumbrado a competir al máximo nivel. Morata ha vestido durante su carrera las camisetas de algunos de los clubes más importantes de Europa y ha sido uno de los delanteros habituales de la selección española, con la que conquistó la Eurocopa 2024. Ahora afronta un escenario completamente diferente en LaLiga Hypermotion.

Su llegada supone también un importante refuerzo para el proyecto del Leganés, que pretende luchar por el ascenso. El conjunto madrileño incorpora experiencia, gol y un nombre capaz de elevar la expectación alrededor del equipo. La presencia de Morata convierte al cuadro pepinero en uno de los grandes focos de atención de esta temporada en Segunda División.

Morata, en un partido con la selección. / EFE

Un fichaje que el Leganés ya había anticipado

La historia tiene, además, un curioso capítulo que ha recuperado protagonismo con el anuncio oficial. En 2020, el propio Leganés publicó un mensaje en redes sociales relacionado con Morata después de unas declaraciones del delantero sobre el equipo al que nunca le gustaría ir: el Getafe, eterno rival de los pepineros. El club acompañó entonces el mensaje con una camiseta preparada con el nombre de Morata y el número nueve.

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Seis años después, aquella publicación ha cobrado un significado completamente diferente. El delantero ya es jugador del Leganés y el club ha aprovechado aquella historia para recordar su particular apuesta por un fichaje que entonces parecía prácticamente imposible. Morata vuelve a Madrid, pero esta vez para vestir de blanquiazul y buscar el ascenso a Primera.