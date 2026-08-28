Nemanja Gudelj encuentra equipo en LaLiga tras desvincularse del Sevilla FC

Nemanja Gudelj está cada vez más cerca de convertirse en nuevo jugador del Getafe. El centrocampista serbio se encuentra en las etapas finales de las negociaciones con el conjunto azulón y, a falta de cerrar los últimos detalles del acuerdo, todo apunta a que su incorporación podría quedar resuelta próximamente.

Nemanja Gudelj / Sevilla FC

La operación se produciría en condición de agente libre, un factor que ha facilitado el avance de las conversaciones. Gudelj se encuentra sin equipo y tiene libertad para decidir su próximo destino, mientras que el Getafe ha tomado posiciones para hacerse con los servicios de un futbolista con una amplia experiencia en el fútbol español y en competiciones europeas.

A sus 34 años, el internacional serbio aportaría veteranía, carácter y polivalencia a la plantilla dirigida por el conjunto madrileño. Gudelj puede desempeñarse tanto como centrocampista defensivo como en posiciones más retrasadas, una versatilidad que encaja con las necesidades del equipo y que le permitiría ofrecer diferentes alternativas durante la temporada.

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Leyenda del Sevilla

El futbolista llega después de una larga etapa en el Sevilla, donde se convirtió en uno de los jugadores con mayor recorrido dentro del vestuario. Durante sus años en Nervión, Gudelj disputó un elevado número de encuentros y tuvo un papel importante en los éxitos del club, incluida la conquista de la Europa League. Su experiencia en LaLiga es, precisamente, uno de los principales atractivos de una operación que el Getafe afronta con optimismo.