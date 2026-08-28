Nicolas Jackson vuelve a encontrarse con Unai Emery

Nicolas Jackson vuelve a coincidir con el entrenador que le hizo debutar, Unai Emery. El delantero senegalés se convierte en jugador del Aston Villa a cambio de unos 75 millones de euros. Los villanos necesitaban un ‘9’ tras la marcha de Ollie Watkins al Hilal. El objetivo del equipo de Birmingham pasa a ser Ibrahim Mbaye, extremo del PSG.

El comienzo de liga del Aston Villa ha sido muy preocupante. En el primer partido perdieron 4-0 ante el Brighton, algo que ha hecho saltar todas las alarmas y ha evidenciado que los refuerzos que han llegado no son suficientes después de perder a todas sus estrellas. Youri Tielemans, Morgan Rogers, Lucas Digne, Ezri Konsa, Ollie Watkins y, próximamente, el Dibu Martínez han abandonado el club. Una desmantelada que va a complicar mucho que el Aston Villa pueda competir tanto en liga como en la Champions League si no llegan más fichajes.

El aprendiz se vuelve a reencontrar con su mentor

Unai Emery fue el entrenador que confió en Nicolas Jackson para que el delantero empezará su andadura en el fútbol profesional. Era la temporada 2021-2022 cuando el entrenador, en ese momento del Villarreal, lo hizo debutar en un encuentro ante el Real Betis en casa, sustituyó a Arnaut Danjuma que metió los dos goles de ese encuentro. Durante ese curso alternó el filial con el primer equipo, llegó a disputar 9 partidos.

Nicolas Jackson en su estancia en el Villarreal / EFE

Su explosión definitiva fue el año siguiente. Unai Emery fichó por el Aston Villa y Quique Setién le sustituyó. Con el técnico cántabro fue cuando el delantero senegalés llamó la atención de los mejores equipos de Europa. Convirtió 13 goles entre todas las competiciones, de los cuales, 9 fueron en los dos últimos meses de campeonato. El Chelsea decidió ficharlo por 37 millones de euros.

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Tras una primera gran temporada en Londres, su rendimiento cayó en picado. Ni una cesión en el Bayern de Múnich el curso pasado hizo que Nico Jackson demostrará lo que hizo en Villarreal. Está por ver si su siguiente aventura junto a Unai Emery le ayuda a relanzar su carrera.