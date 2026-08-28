Sorteo Europa League y Conference League: estos serán los rivales de la Real Sociedad, el Celta de Vigo y el Getafe

Tras el sorteo de la Champions League, hoy era el turno de la Europa League y de la Conference League. Mientras que la Real Sociedad y el Celta de Vigo ya sabían de su presencia en el bombo desde el final de la temporada pasada, el Getafe de Bordalás selló ayer su vuelta a Europa tras una vibrante eliminatoria ante el Partizan de Belgrado. Los azulones se llevaron el primer asalto en el Coliseum por 3-1 y supieron sufrir en Serbia, donde una derrota por 2-1 les sirvió para clasificarse.

Real Sociedad y Celta de Vigo pelearán por la Europa League

Esta edición de la Europa League podría ser una de las más exigentes de la historia, porque reúne a más campeones nacionales que nunca. Han habido 11 equipos que ganaron su liga, pero cayeron en las fases de clasificación para la Champions League. Además, es la edición en la que más títulos europeos acumulan sus participantes desde 2015.

La Real Sociedad ha sido el primer equipo español en conocer a sus rivales y no tendrá un camino fácil. Los de Matarazzo recibirán en casa a Olympique de Lyon, Viktoria Plzen, Bournemouth y Torreense; mientras que viajarán lejos de Donosti para jugar contra Juventus, Union SG, Crystal Palace y Lillestrom.

VALENCIA, 20/12/2025.- El centrocampista de la Real Sociedad Take Kubo (i) disputa un balón con el defensa del Levante Manu Sánchez (d) durante el partido de LaLiga EA Sports entre Levante UD y Real Sociedad celebrado este sábado en el estadio Ciutat de València. EFE/ Ana Escobar / Ana Escobar / EFE

El RC Celta se encontraba en el bombo número 3, a diferencia de la Real Sociedad que estaba en el 1, por lo que podía cruzarse con rivales que ‘a priori’ son más fuertes. Finalmente, aunque tendrán que hacer frente a partidos muy exigentes, los de Claudio Giraldez han evitado a grandes equipos. El Celta se enfrentará como local a Juventus, Union SG, Bournemouth y Lillestrom; y como visitante a Marsella, Celtic, Omonia y Hapoel.

Celta - Osasuna. / EFE

El 'eurogeta' está de vuelta

En la Conference League, el Getafe ha entrado al sorteo en el bombo 3 y estos han sido sus rivales. Como local jugarán contra Brighton, Lugano e Inter Escaldes; mientras que como visitante se medirán a Ajax, U. Craiova e Iberia Tbilisi. Por tanto, Bordalás volverá a visitar el Johan Cruyff Arena en una reedición de aquellos icónicos dieciseisavos de final de la Europa League 19/20. Además recibirán al Inter Escaldes, el primer equipo andorrano en participar en la fase liga de una competición europea.

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Enes Ünal, Getafe CF / Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

¿Cuándo debutará cada equipo?

Ahora que ya se conocen todos los emparejamientos, solo queda que el balón comience a rodar. La Real Sociedad y el Celta debutarán entre el 15 y el 16 de septiembre, mientras que el Getafe tendrá que esperar hasta el 15 de octubre.