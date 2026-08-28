El fútbol valenciano se reúne para recordar la figura de Luís Gil

Este viernes, la Pobla de Vallbona se convertirá en la sede de una tarde muy especial para el fútbol valenciano. A partir de las 19:00 se celebrará la primera edición del ‘Trofeu Memorial Luis Gil’ en el Estadi Salvador Martí. El encuentro enfrentará al Atlétic Vallbonense contra el Recambios Colón, pero sobre todo servirá para homenajear al exfutbolista y dirigente de LaLiga, fallecido en abril de 2024 a los 48 años.

Muchos protagonistas del mundo del fútbol estarán presentes

En este evento tan emotivo, son muchos los profesionales del mundo del fútbol los que querrán estar presentes para conmemorar la figura de Luís Gil. Está prevista la presencia de Javier Gómez, Director Corporativo de LaLiga; Salva Gomar, presidente de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana; Luís Cervera; José Danvila; Voro González; Paco López; Carlos Granero y muchas más personas que conocieron de cerca a Luís.

La presencia de estas figuras da una idea de la dimensión que alcanzó el valenciano a lo largo de su trayectoria profesional. Nacido en la Pobla de Vallbona, comenzó su carrera en su pueblo mucho antes siquiera de imaginar todo lo que acabaría logrando. Como futbolista profesional, Luís jugó en equipos como: Mallorca, Logroñés, Gimnàstic de Tarragona, Real Murcia, Sevilla, Elche, Tenerife, Alicante y Alcoyano. Uno de sus mayores logros fue el ascenso a Segunda División en la temporada 99-00 con el Murcia, que hizo que el Sevilla se fijara en él para jugar en primera.

Luis Gil Torres, en su etapa con el Sevilla / SD

El recuerdo a una persona muy querida

Tras su retirada, logró ser Secretario General de la Asociación de Futbolistas de España y posteriormente ejerció como director de competiciones en LaLiga. Luís Gil se convirtió en una persona muy querida en todas las instituciones con las que tuvo trato debido a su profesionalidad y cercanía.

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Dos años después de su fallecimiento, el fútbol servirá para mantener vivo su recuerdo. El Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona y el Atlétic Vallbonense han trabajado de manera conjunta para convertir el deporte al que Luís dedicó toda su vida en el punto de encuentro de amigos, compañeros y aficionados, que celebrarán el legado que dejó tanto en el fútbol valenciano como en su pueblo.