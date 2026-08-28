La vía legal a la que se acoge Julián Álvarez para fichar por el FC Barcelona

Julián Álvarez podría tener una vía legal para abandonar el Atlético de Madrid y fichar por el FC Barcelona sin que el club azulgrana tuviera que abonar los 500 millones de euros de su cláusula de rescisión. Según publica Mundo Deportivo, el delantero argentino podría acogerse al artículo 16 del Real Decreto 1006/1985, que regula la relación laboral de los deportistas profesionales.

Esta normativa contempla la posibilidad de que un futbolista extinga unilateralmente su contrato, sin que exista una causa imputable al club. En ese caso, el Atlético tendría derecho a recibir una indemnización que, si no existe un acuerdo entre las partes, sería fijada por la jurisdicción laboral atendiendo a factores como el perjuicio causado a la entidad, las circunstancias deportivas o los motivos de la ruptura.

El delantero del Atlético de Madrid Guiuliano Simeone (d) saluda a Julián Álvarez al entrar en el terreno de juego, durante el partido de LaLiga de fútbol que Atlético de Madrid y Villarreal CF disputan este domingo en el estadio Metropolitano. / Kiko Huesca / EFE

La situación cobra especial relevancia teniendo en cuenta que Julián Álvarez tiene contrato con el Atlético hasta 2030, con un salario cercano a los 12,5 millones de euros brutos por temporada, y una cláusula de rescisión de 500 millones.

Además, el propio artículo 16 establece que, si el jugador ficha por otro club durante el año posterior a la extinción de su contrato, la nueva entidad será responsable subsidiaria del pago de las obligaciones económicas derivadas de la ruptura. En un hipotético fichaje por el Barcelona, por tanto, el conjunto catalán tendría que asumir la indemnización que finalmente se determinase.

Vía libre por parte de la FIFA

Otro punto destacado por Mundo Deportivo es que la FIFA no tendría competencias en este caso al tratarse de dos clubes del mismo país. El conflicto quedaría, en principio, dentro del ámbito de la justicia ordinaria española.

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Por ahora, se trata de una posibilidad contemplada por la legislación y no de una decisión tomada por Julián Álvarez. Sin embargo, abre un escenario que permitiría al argentino salir del Atlético sin necesidad de ejecutar los 500 millones de su cláusula.