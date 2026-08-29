Mourinho pone patas arriba la carrera por el Balón de Oro: “El mejor jugador está aquí”

José Mourinho ha abierto un debate que va mucho más allá de la lista de candidatos al Balón de Oro. El entrenador del Real Madrid fue contundente al hablar de uno de los premios individuales más importantes del fútbol y rechazó la idea de que ganar un gran título deba convertir automáticamente a un futbolista en el mejor del mundo. Una reflexión que llega en plena carrera por el galardón y con Kylian Mbappé entre los grandes aspirantes.

El portugués puso como ejemplo a Luis Enrique y Luis de la Fuente. Si el criterio para entregar el premio fuese únicamente conquistar la Champions League o el Mundial, Mourinho considera que el reconocimiento debería recaer en los entrenadores que llevaron a sus equipos hasta esos títulos. “Si quieres premiar la Champions, da el Balón de Oro a Luis Enrique. A España, seguro que De la Fuente lo merece”, explicó.

El entrenador del Real Madrid José Mourinho ofrece una rueda de prensa tras el entrenamiento del equipo en la ciudad deportiva Valdebebas, Madrid, este sábado, en preparación al partido de LaLiga contra el Málaga, este domingo. / Chema Moya / EFE

Mourinho separa el Balón de Oro de los títulos

Para Mourinho, el debate debe centrarse en algo diferente: el legado individual de un futbolista. El técnico madridista recordó a nombres como Maradona, Ronaldo Nazario, Messi, Zidane o Matthäus, jugadores que, en su opinión, representan la dimensión histórica que debería tener un ganador del Balón de Oro. “Cuando se retira, lo echamos de menos para la eternidad”, defendió. El portugués también rechazó que el ganador deba salir necesariamente del PSG o de la selección española por los éxitos conseguidos durante la temporada.

El ganador del Balón de Oro no tiene que ser de la selección española, el mejor está aquí Mourinho — Entrenador del Real Madrid

Kylian Mbappé presume de sus tres goles ante la Real Sociedad. / THOMAS COEX / AFP

Mbappé gana fuerza en una carrera sin favorito claro

Mientras Mourinho plantea su propio criterio, Mbappé vuelve a situarse en primera línea de la carrera por el Balón de Oro. El delantero francés ha comenzado la temporada con tres goles ante la Real Sociedad y mantiene la inercia de un curso anterior en el que terminó con 58 tantos entre el Real Madrid y Francia.

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El francés sabe que necesita mantener ese ritmo para aumentar sus opciones en una carrera en la que también aparecen otros nombres como Rodri, Kane, Fabián o Lamine Yamal. La gala está prevista para el 27 de octubre y los votos de un centenar de periodistas determinarán al sucesor de Dembélé. Mourinho, mientras tanto, deja un debate sobre la mesa acerca de a quién debe premiarse, si al jugador que más títulos gana o al futbolista que realmente ha sido el mejor.