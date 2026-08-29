El Deportivo A Coruña se reconcilia con su afición antes de recibir al Valencia CF

El inicio de temporada en Riazor estaba siendo complicado. Tras la vuelta del club a Primera División después de tantos años de espera se presuponía que el ambiente en el estadio iba a ser una fiesta total. Sin embargo, en su debut en LaLiga tras 8 años de ausencia la estampa fue totalmente distinta. Miles de camisetas naranjas en las que se podía leer el lema “Marathón solución” llenaron la grada de animación y las protestas contra el club fueron el único cántico que se escuchó durante todo el partido.

Tras el encuentro, los jugadores y el cuerpo técnico le pidieron al club que encontrara alguna solución. Sin embargo, el clima se crispó todavía más cuando no se permitió que algunos periodistas le preguntasen a los futbolistas sobre la situación. Tras estos acontecimientos, la Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces anunciaron que la huelga de animación se iba a extender, como mínimo, hasta más allá de la jornada 3. Sin embargo, todo parece haber cambiado en las últimas horas.

Reunión positiva entre ambas partes

El viernes 28 de agosto por la tarde se celebró una reunión entre el club y los grupos afectados, que ha sido positiva para ambas partes. Así lo anunció el RC Deportivo a través de sus redes sociales: “Tras la reunión celebrada este viernes 28 de agosto con representantes de los diferentes grupos de interés vinculados a la afición, las partes alcanzaron un acuerdo marco de colaboración con el objetivo de recuperar un clima de confianza y unidad, reforzar el entorno ABANCA-RIAZOR y seguir trabajando juntos en beneficio de la deportividad”.

Yeremay debutó en LaLiga en los minutos finales del duelo Málaga - Deportivo del pasado lunes / LaLiga

El foco del distanciamiento entre club y afición se debía principalmente a una subida notable del precio de las entradas, una expansión excesiva de las zonas VIP que desplaza al socio veterano y mercantiliza las zonas del estadio y, especialmente, las medidas de control de acceso a Marathón Inferior; la zona del estadio en la que se concentran los grupos de animación. El acuerdo que han alcanzado afecta especialmente a esta parte del estadio, a quienes el club reconoce como “uno de los principales espacios de entretenimiento de Abanca-Riazor”.

Los principales puntos del acuerdo:

Según el Deportivo, el pacto que han alcanzado se basa en el “reconocimiento de que los aficionados desempeñan un papel esencial” en la identidad y el ambiente del estadio, y establece una serie de “compromisos recíprocos” destinados a facilitar el funcionamiento de las gradas. Estos son los puntos principales del acuerdo:

La elaboración de un anexo a las condiciones generales de los abonos del RC Deportivo, para que no exista un documento independiente aplicable exclusivamente a la tribuna Marathón Inferior. Dicho anexo se incorporará a las condiciones generales en el momento de su elaboración y firma, tras lo cual las condiciones particulares quedarán sin efecto .

del RC Deportivo, para que no exista un documento independiente aplicable exclusivamente a la tribuna Marathón Inferior. Dicho anexo se incorporará a las condiciones generales en el momento de su elaboración y firma, tras lo cual las . Mantener los procedimientos de identificación y control del uso de los abonos de temporada del Marathón Inferior, de acuerdo con la normativa aplicable y las responsabilidades que corresponden al RC Deportivo como organizador de los partidos.

del uso de los abonos de temporada del Marathón Inferior, de acuerdo con la normativa aplicable y las responsabilidades que corresponden al RC Deportivo como organizador de los partidos. El RC Deportivo mantendrá las condiciones y procedimientos para que los abonados del Marathón Inferior puedan transferir o liberar su asiento a través de los canales oficiales del Club, de acuerdo con los procedimientos de identificación establecidos y buscando ofrecer la mayor flexibilidad posible dentro de las obligaciones existentes.

a través de los canales oficiales del Club, de acuerdo con los procedimientos de identificación establecidos y buscando ofrecer la dentro de las obligaciones existentes. El compromiso de los representantes de los aficionados de colaborar activamente con el Club para conocer y cumplir estas condiciones y para prevenir y erradicar cualquier comportamiento violento, intimidatorio o discriminatorio .

de colaborar activamente con el Club para conocer y cumplir estas condiciones y para . Trabajar conjuntamente para prevenir y detener los cánticos, expresiones o comportamientos que puedan incitar a la violencia o al odio, así como aquellos que puedan generar sanciones para el Club.

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