Se acabó el culebrón Oso: confirmada su salida del Sevilla FC

Oso ya es oficialmente nuevo jugador del Estrasburgo. El extremo hispano-argentino abandona el Sevilla a sus 23 años y firma con el conjunto francés hasta 2031. La operación deja 10 millones de euros en las arcas del club andaluz, que además se reserva un 10% de la plusvalía de una futura venta.

Oso tenía contrato con el Sevilla hasta junio de 2027, pero la falta de acuerdo para renovar llevó al club a apostar por su traspaso. El jugador ya había estado en el radar del Olympiacos, aunque aquellas negociaciones no llegaron a buen puerto. Su nuevo equipo forma parte del grupo BlueCo, propietario también del Chelsea, por lo que no se descarta que una buena evolución pueda abrirle en el futuro las puertas del conjunto londinense.

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Oso con la camiseta del Sevilla / EFE

Muchas posiciones que reforzar

La salida permite al Sevilla liberar espacio en su límite salarial y afrontar los últimos días del mercado con la intención de incorporar varios refuerzos. El conjunto de Nervión busca un extremo, un delantero y un centrocampista, y uno de los nombres que aparecen en el radar es el jamaicano Leon Bailey, actualmente en el Aston Villa.