El Atlético de Madrid se prepara para vender a Julián Álvarez: ya negocia por dos delanteros

El Atlético de Madrid ha reactivado dos operaciones para reforzar su ataque antes del cierre del mercado: Matías Fernández-Pardo, del Lille, y Lucas Stassin, del Saint-Étienne. El club rojiblanco vuelve a mover ficha por ambos futbolistas después de los contactos mantenidos durante el verano.

Según @solofichajes123, en esta ocasión ha sido Miguel Ángel Gil Marín quien ha tomado la iniciativa. El dirigente habría pedido a los agentes de ambos jugadores que esperen al Atlético antes de comprometerse con otros clubes, ya que considera posible que Julián Álvarez abandone el equipo antes del cierre del mercado.

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El delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, en el banquillo momentos antes del partido de LaLiga entre el Atlético de Madrid y el Villarreal, este domingo en el estadio Metropolitano, en Madrid. / Kiko Huesca / EFE

A contrarreloj

La posible salida del delantero argentino podría abrir una importante oportunidad para reforzar la plantilla y acelerar las negociaciones por Fernández-Pardo y Stassin. El Atlético, por tanto, mantiene abiertas ambas opciones y espera acontecimientos en los últimos días del mercado antes de decidir si finalmente puede avanzar por alguno de los dos atacantes.