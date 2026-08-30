¡Bombazo! El Barça descarta definitivamente a Julián Álvarez y ya tiene cerrado a un delantero

El Barcelona ha dado un paso decisivo para reforzar su delantera y ha acordado el fichaje de Gabriel Jesus procedente del Arsenal, según informa Fabrizio Romano. El delantero brasileño viajará para pasar el reconocimiento médico este lunes, después de que el club inglés haya autorizado su desplazamiento para completar la operación.

El acuerdo contempla un traspaso permanente por el que el Arsenal recibirá un paquete de 10 millones de euros más variables. De esta forma, Gabriel Jesus se convertirá en una nueva alternativa ofensiva para el conjunto azulgrana, que ya trabaja en los últimos detalles antes de hacer oficial su llegada.

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Gabriel Jesus junto a Arteta en su presentación / Arsenal FC

Julián, descartado

La incorporación del brasileño supone además que el Barça descarta la opción de fichar a Julián Álvarez. El argentino había aparecido entre los nombres vinculados al conjunto azulgrana, pero la apuesta definitiva del club pasa ahora por Gabriel Jesus, cuya llegada está pendiente únicamente de superar las pruebas médicas y completar la documentación del traspaso.