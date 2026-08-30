Buenas noticias para el Atlético de Madrid y el Cholo Simeone
Julián Álvarez vuelve a entrenar con el equipo
El argentino, después de cuatro días ausente y no estar en Sevilla, ya está de vuelta
Julián Álvarez se perdió el encuentro ante el Sevila en el Sánchez-Pizjuán, que vencieron los colchoneros 1-3. El argentino no entrenó los últimos cuatro días con el grupo y, ahora, ya ha vuelto a incorporarse con total normalidad a tres días para el cierre del mercado y con su futuro por decidir. Esta mañana ha entrenado el Atlético después del partido de ayer.
El delantero argentino se sumó al trabajo con el resto de sus compañeros tras dos días ausente por indisposición y dos trabajando en solitario. Desde el choque ante el Villarreal no había vuelto a aparecer. El viernes ya Julián regresó a los entrenamientos aunque lo hiciese de manera individual.
A pesar de que los colchoneros no han empezado con mal pie este inicio de temporada tienen que recuperar a 'La Araña' y no comenzar con problemas. En la previa del encuentro en el Pizjuán habló Mateu Alemany, director deportivo del club: “Esperamos que se reintegre rápidamente y esté en el próximo partido de LaLiga”.
Mercado de fichajes
El mercado termina el martes 1 de septiembre a las 23:59 y se esperan días movidos en el Atlético. Julián ya sabe que no se va a ir al Barça y el Arsenal le espera, pero sigue sin convencerle la idea de regresar a Inglaterra, ya que como dijo él, "quiero cumplir mi sueño".
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