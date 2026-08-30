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Buenas noticias para el Atlético de Madrid y el Cholo Simeone

Julián Álvarez vuelve a entrenar con el equipo

El argentino, después de cuatro días ausente y no estar en Sevilla, ya está de vuelta

Así ha sido la monumental pitada a Julián Álvarez en el Metropolitano

Así ha sido la monumental pitada a Julián Álvarez en el Metropolitano

Javier Vendrell Camacho

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Javier Pancho

Julián Álvarez se perdió el encuentro ante el Sevila en el Sánchez-Pizjuán, que vencieron los colchoneros 1-3. El argentino no entrenó los últimos cuatro días con el grupo y, ahora, ya ha vuelto a incorporarse con total normalidad a tres días para el cierre del mercado y con su futuro por decidir. Esta mañana ha entrenado el Atlético después del partido de ayer.

Julián Álvarez, durante el Atlético-Villarreal.

Julián Álvarez, durante el Atlético-Villarreal. / AFP7 vía Europa Press

El delantero argentino se sumó al trabajo con el resto de sus compañeros tras dos días ausente por indisposición y dos trabajando en solitario. Desde el choque ante el Villarreal no había vuelto a aparecer. El viernes ya Julián regresó a los entrenamientos aunque lo hiciese de manera individual.

A pesar de que los colchoneros no han empezado con mal pie este inicio de temporada tienen que recuperar a 'La Araña' y no comenzar con problemas. En la previa del encuentro en el Pizjuán habló Mateu Alemany, director deportivo del club: “Esperamos que se reintegre rápidamente y esté en el próximo partido de LaLiga”.

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Mercado de fichajes

El mercado termina el martes 1 de septiembre a las 23:59 y se esperan días movidos en el Atlético. Julián ya sabe que no se va a ir al Barça y el Arsenal le espera, pero sigue sin convencerle la idea de regresar a Inglaterra, ya que como dijo él, "quiero cumplir mi sueño".

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