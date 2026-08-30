El Dibu Martínez cambia de destino

Xabi Alonso ya tiene en la plantilla al Dibu Martínez. El argentina firma por los 'Blues' para las próximas tres temporadas y el Aston Villa recibe 7,5 millones de libras. A sus 33 años cambia de equipo, pero no de país y seguirá ligado a la Premier League. El conjunto londinense se ha gastado cerca de los 400 millones en fichajes, pero al técnico español le faltaba un refuerzo en la portería.

Dibu / Chelsea

Ahora, el ex del Getafe tendrá que competir con Robert Sánchez para hacerse un hueco en el once inicial. El asunto en esa posición generaba dudas, ya que el español no convencía y ya se demostró en el encuentro ante el Fulham. El Dibu llegó al Aston Villa en 2020 y, sin duda, ha vivido sus mejores años en Inglaterra dejando buenas sensaciones con sus paradas.

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Fue campeón del mundo en 2022 y a nivel de clubes alcanzó la clasificación para Champions y el título de la Europa League la temporada pasada ante el Friburgo 0-3. Ahora le llega el momento de dar otro salto en su carrera, al recalar en el Chelsea.