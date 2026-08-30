Fiasco absoluto: Mastantuono no puede empezar peor su cesión en la Fiorentina
El joven argentino fue titular ante el Frosinone y mostró destellos de calidad, pero no pudo evitar la contundente derrota de su equipo por 0-3. Ya cayó derrotado 4-0 en la primera jornada
Franco Mastantuono volvió a ser uno de los pocos motivos para el optimismo en una Fiorentina que atraviesa un inicio de temporada complicado tras no obtener el resultado deseado con el jugador del Real Madrid. El argentino fue titular ante el Frosinone y mostró algunos destellos de su calidad, aunque no pudo evitar que su equipo terminara sufriendo una contundente derrota por 0-3 en el estadio Artemio Franchi.
El joven futbolista tuvo protagonismo en varias de las mejores acciones ofensivas de la Fiorentina. A los pocos minutos estuvo cerca de marcar con un remate de zurda y también participó en una jugada que terminó con un gol anulado a Gudmundsson por fuera de juego. Pese al dominio inicial de los locales, el Frosinone aprovechó las debilidades defensivas y se marchó al descanso con ventaja gracias a los goles de Antonio Raimondo y Gabriele Bracaglia.
Mal momento para la Fiorentina
Tras el descanso, Raimondo volvió a encontrar el camino del gol para sentenciar el encuentro y dejar a la Fiorentina sin respuesta. El resultado agrava todavía más el complicado arranque del conjunto italiano, que suma dos derrotas en las dos primeras jornadas y todavía no ha conseguido marcar, después del 4-0 encajado ante la Roma en el debut. En medio de este mal momento, Mastantuono aparece como una de las pocas notas positivas de un equipo que deberá reaccionar rápidamente
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