La oferta millonaria que rechazó Oyarzabal para seguir en la Real Sociedad
El capitán del conjunto donostiarra rechaza ofertas millonarias, incluida la del PSG, para continuar en el club de su vida
Mikel Oyarzabal ha vuelto a demostrar que su compromiso con la Real Sociedad está por encima de cualquier propuesta. Según ha desvelado la Cadena COPE, durante todo el verano hubo clubes dispuestos a pagar los 75 millones de euros de su cláusula de rescisión para hacerse con el delantero, con el PSG como el equipo que más interés mostró en su incorporación.
Sin embargo, Oyarzabal no quiso escuchar ninguna de esas ofertas. El capitán de la Real Sociedad tiene claro que su futuro pasa por continuar en el conjunto donostiarra y no contempló la posibilidad de abandonar el club pese al interés de algunos de los grandes equipos europeos. Su contrato con la Real Sociedad mantiene una cláusula de 75 millones de euros.
Apuesta por la Real Sociedad
La decisión refuerza todavía más la figura de Oyarzabal como uno de los grandes referentes del conjunto txuri-urdin. El delantero, que viene de ser protagonista con España y que recientemente volvió a brillar con dos asistencias ante el Espanyol, mantiene firme su apuesta por la Real Sociedad.
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