Vía libre para el fichaje de Ceballos por el Betis

Dani Ceballos está cada vez más cerca de regresar al Real Betis. El centrocampista utrerano ha ganado terreno en los planes del club verdiblanco y, según la información publicada por AS, ha pasado por delante de Sofyan Amrabat en la carrera por reforzar la plantilla, ya que ha firmado por el Ajax. La operación todavía no está cerrada, pero el regreso del jugador formado en Heliópolis se encuentra cada vez más encaminado.

El Betis ha cambiado sus prioridades en los últimos días. Amrabat era una de las opciones preferidas de Manuel Pellegrini para reforzar el centro del campo, pero la entidad ha terminado apostando por Ceballos como una alternativa cada vez más cercana. El futbolista, por su parte, sigue esperando que el club pueda resolver los obstáculos económicos y de plantilla necesarios para hacer posible su llegada.

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Real Madrid's Dani Ceballos reacts during the Copa del Rey soccer match between Talavera and Real Madrid, in Talavera de la Reina, Spain, Wednesday, Dec. 17, 2025. (AP Photo/M. Berengui). EDITORIAL USE ONLY/ONLY ITALY AND SPAIN / Associated Press/LaPresse / LAP

Ceballos no pierde la fe

Ahora quedan por completar varios movimientos antes de que el acuerdo pueda hacerse oficial. El Betis necesita hacer espacio en su plantilla y cuadrar sus cuentas para poder acometer la operación. Ceballos, mientras tanto, continúa acercándose al Benito Villamarín con el deseo de volver a vestir la camiseta verdiblanca, aunque todavía quedan pasos importantes por dar antes de cerrar definitivamente su regreso.