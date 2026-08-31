Arbeloa empieza a quedarse sin margen en el Fulham

Arbeloa ya sabe que la Premier League no espera a nadie. Su aventura al frente del Fulham apenas ha comenzado, pero los resultados empiezan a dibujar un escenario incómodo: dos jornadas, dos derrotas y ningún punto en el casillero. El equipo londinense cayó ante el Chelsea en su estreno y volvió a perder el sábado frente al Sunderland.

Un mensaje muy duro para el vestuario

El problema no se limita a la clasificación. Las palabras de Arbeloa tras la segunda derrota dejaron claro que el entrenador está preocupado por la respuesta de sus jugadores, que no por sus acciones. El técnico fue especialmente crítico con la intensidad y llegó a señalar que su equipo no corrió ni compitió como debía. “No me gustó la actitud del equipo. Ni siquiera luchamos, no corrimos…”, confesó. Un mensaje poco habitual entre los técnicos, pero que refleja la exigencia que tenía en mente imponer.

“No ganamos ningún balón dividido. Queremos ser competitivos, es lo más importante para un equipo”, explicó Arbeloa consciente de que su equipo necesita cambios si quiere empezar a sumar en la Premier.

Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del Fulham. / Fulham

Un inicio que obliga a reaccionar

Aunque el Fulham sí consiguió su primera victoria de la temporada en la EFL Cup, ante el Wimbledon, la Premier League es otra historia. El conjunto de Arbeloa todavía no ha estrenado su casillero y ya empieza a necesitar resultados para evitar que las dudas crezcan alrededor de su proyecto

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El calendario, además, ofrece ahora una oportunidad para cambiar la dinámica. El Fulham recibirá al Crystal Palace en la próxima jornada, en un duelo entre dos equipos que llegan con cero puntos tras las dos primeras jornadas. Para Arbeloa será su primera oportunidad de demostrar que este mal arranque es solo un tropiezo y no el comienzo de un problema mayor.