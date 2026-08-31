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Arbeloa no levante cabeza con el Fulham: otra derrota en Premier League

El Fulham se queda sin puntos en las dos primeras jornadas de liga después de un partido con escasas ocasiones y un gol en contra

Arbeloa confirma su marcha del Real Madrid: Todo lo que he hecho ha sido pensando siempre en el Real Madrid"

Arbeloa confirma su marcha del Real Madrid: Todo lo que he hecho ha sido pensando siempre en el Real Madrid"

Lucía Feijoo Viera

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Hugo Ferrer

València

El Fulham de Álvaro Arbeloa no consigue levantar el vuelo en este inicio de Premier League. El conjunto londinense sufrió ante el Sunderland su segunda derrota consecutiva, esta vez por 1-0, y continúa sin sumar ningún punto después de las dos primeras jornadas.

Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del Fulham.

Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del Fulham. / EFE

Tras caer en la primera jornada ante el Chelsea de Xabi Alonso, el equipo de Arbeloa volvió a quedarse sin premio en un partido con pocas ocasiones. Un gol de Wilson Isidor en la segunda mitad decantó el encuentro para el Sunderland y dejó al Fulham con un balance de dos derrotas en dos partidos.

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Enfadado con los jugadores

El arranque del técnico español en Inglaterra está siendo complicado y el propio Arbeloa terminó muy enfadado con la actuación de sus jugadores. El Fulham tendrá ahora que reaccionar rápidamente para conseguir sus primeros puntos y evitar que las dudas aumenten en este comienzo de temporada.

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