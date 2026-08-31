Arbeloa no levante cabeza con el Fulham: otra derrota en Premier League
El Fulham se queda sin puntos en las dos primeras jornadas de liga después de un partido con escasas ocasiones y un gol en contra
El Fulham de Álvaro Arbeloa no consigue levantar el vuelo en este inicio de Premier League. El conjunto londinense sufrió ante el Sunderland su segunda derrota consecutiva, esta vez por 1-0, y continúa sin sumar ningún punto después de las dos primeras jornadas.
Tras caer en la primera jornada ante el Chelsea de Xabi Alonso, el equipo de Arbeloa volvió a quedarse sin premio en un partido con pocas ocasiones. Un gol de Wilson Isidor en la segunda mitad decantó el encuentro para el Sunderland y dejó al Fulham con un balance de dos derrotas en dos partidos.
Enfadado con los jugadores
El arranque del técnico español en Inglaterra está siendo complicado y el propio Arbeloa terminó muy enfadado con la actuación de sus jugadores. El Fulham tendrá ahora que reaccionar rápidamente para conseguir sus primeros puntos y evitar que las dudas aumenten en este comienzo de temporada.
- El mercado vuelve a llamar a la puerta de Mamardashvili
- Ridículo en Riazor de un Valencia sin soluciones
- El Atlético de Madrid se prepara para vender a Julián Álvarez: ya negocia por dos delanteros
- Peter Lim os viene de p*** madre en el Valencia CF
- Alineaciones oficiales del Deportivo - Valencia CF
- Carlos Corberán: 'Hemos sentido vergüenza como equipo. No hemos estado a la altura
- Alineaciones probables del Deportivo - Valencia CF de LaLiga en Riazor
- Dimitrievski: 'No estamos a la altura del club. Hay que espabilar