Benzema abandona el Al Hilal y es agente libre

Karim Benzema está en busca de una nueva aventura. Tras haber fichado el pasado mes de febrero por el Al Hilal, el balón de oro de 2022 ha decidido concluir su vinculación al conjunto árabe. Termina así una etapa corta de su carrera en la que tan solo ha disputado 16 encuentros con la camiseta azul. Así lo ha hecho saber el jugador a través de sus redes sociales: "Un capítulo llega a su fin. Agradecido a Al Hilal, a mis compañeros de equipo, al personal, a los aficionados y a todos en el club por el tiempo que compartimos juntos. Deseando a Al Hilal lo mejor para el futuro. Alhamdulillah por todo"

El equipo entrenado por Simone Inzaghi se ha reforzado en este mercado de fichajes con tres estrellas de la Premier: Ollie Watkins, Summerville y Gabriel Martinelli. Un desembolso económico cerca de los 200 millones de euros para intentar formar una delantera que pueda arrebatarle la liga al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. En este nuevo proyecto no se ha contado con Karim Benzema que tenía contrato hasta el 30 de junio de 2027, por lo que la mejor solución para ambas partes pasaba por finalizar el contrato del francés.

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Nuevo ciclo

Ahora, la leyenda del Real Madrid debe decidir si seguir vistiéndose de corto a sus 38 años o continuar su andadura lejos de los terrenos de juego. Según Fabrizio Romano, su futuro está lejos de Europa, por lo que se descarta una posible vuelta al Olympique de Lyon. ‘El Gato’ tan solo contemplaría seguir en la liga saudí u otra aventura exótica como ir a la MLS, si no se diera, valoraría una retirada