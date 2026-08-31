Budimir hace historia en LaLiga
El delantero croata se ha convertido, con el tanto ante el Getafe, en el máximo goleador de LaLiga desde la temporada 2020-2021
Manel Montero
Ante Budimir es una leyenda y uno de los emblemas de la historia del Osasuna. Desde que fichó por los rojillos, el artillero ha sido el máximo anotador del equipo en todas las campañas (en 6 temporadas consecutivas). Además, es el jugador con más goles con los de Pamplona en primera división. Un ídolo absoluto.
Hoy, con el gol de penalti ante el Getafe, ha superado a Robert Lewandowski como máximo goleador de la primera división española con 84 goles desde la campaña 2020-2021. Un hito que demuestra la magnitud del futbolista que es Ante Budimir.
Máximos goleadores desde la temporada 2021-2022
Ante Budimir: 84 goles
Robert Lewandowski: 83 goles
Vinicius: 73 goles
Iago Aspas: 69 goles
Mbappé: 60 goles
Tantos de Budimir en primera división de Ante Budimir con el Osasuna:
20-21: 11 goles
21--22: 8 goles
22-23: 8 goles
23-24:17 goles
24-25: 21 goles
25-26: 17 goles
26-26: 2 goles
- El mercado vuelve a llamar a la puerta de Mamardashvili
- Ridículo en Riazor de un Valencia sin soluciones
- El Atlético de Madrid se prepara para vender a Julián Álvarez: ya negocia por dos delanteros
- Peter Lim os viene de p*** madre en el Valencia CF
- Alineaciones oficiales del Deportivo - Valencia CF
- Carlos Corberán: 'Hemos sentido vergüenza como equipo. No hemos estado a la altura
- Alineaciones probables del Deportivo - Valencia CF de LaLiga en Riazor
- Dimitrievski: 'No estamos a la altura del club. Hay que espabilar