Budimir hace historia en LaLiga

Ante Budimir es una leyenda y uno de los emblemas de la historia del Osasuna. Desde que fichó por los rojillos, el artillero ha sido el máximo anotador del equipo en todas las campañas (en 6 temporadas consecutivas). Además, es el jugador con más goles con los de Pamplona en primera división. Un ídolo absoluto.

Hoy, con el gol de penalti ante el Getafe, ha superado a Robert Lewandowski como máximo goleador de la primera división española con 84 goles desde la campaña 2020-2021. Un hito que demuestra la magnitud del futbolista que es Ante Budimir.

Budimir contra el Valencia / EFE

Máximos goleadores desde la temporada 2021-2022

Ante Budimir: 84 goles

Robert Lewandowski: 83 goles

Vinicius: 73 goles

Iago Aspas: 69 goles

Mbappé: 60 goles

Tantos de Budimir en primera división de Ante Budimir con el Osasuna:

20-21: 11 goles

21--22: 8 goles

22-23: 8 goles

23-24:17 goles

24-25: 21 goles

25-26: 17 goles

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26-26: 2 goles