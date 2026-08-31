David Soria sigue batiendo récords en LaLiga

David Soria, titular con el Getafe CF. Puede parecer una simple expresión informativa acerca del partido que va a enfrentar al conjunto azulón a CA Osasuna a partir de las 19:30h en El Sadar. Sin embargo, hoy se dice por vez número 193 de forma consecutiva en LaLiga, convirtiéndose así en el jugador con más titularidades seguidas de la historia de la competición. De este modo, el portero de 33 años supera el récord que hasta ahora ostentaba Juan Antonio Larrañaga con la camiseta de la Real Sociedad.

Un pilar para Bordalás

David Soria ha comenzado la novena temporada al frente del Getafe CF, desde que llegase en verano de 2018 procedente del Sevilla FC. La última suplencia de David Soria data de mayo de 2021 y desde ese mismo año, se adueñó de la portería de El Coliseum hasta hoy. Precisamente, en un encuentro en Mestalla comenzó el primero de sus 193 partidos consecutivos como titular. En agosto de 2021, el Valencia CF derrotó por 1-0 al Getafe CF gracias a un gol de penalti de Carlos Soler y ese fue el inicio de cinco temporadas seguidas siendo el guardián del conjunto azulón.

En este inicio de temporada 2026/27, David Soria hace historia de LaLiga y parece que ahora va a por más récords. El portero del Getafe CF ya se sitúa como el cuarto futbolista con más partidos de la historia del club por detrás de Angelín, Caballero y el actual capitán, Dakonam Djené.

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David Soria en un partido contra el Real Betis / Julio Munoz / EFE

Además de este hito histórico, David Soria se convirtió la pasada semana en el segundo portero con más penaltis parados en la historia de LaLiga tras la pena máxima detenida a Andrés Martín. Con un total de 13, se sitúa solamente por detrás del exvalencianista Diego Alves.