El delantero que puede cerrar el ataque del Atlético

El Atlético de Madrid ha pisado el acelerador para hacerse con Jonathan David. El canadiense se ha convertido en el gran objetivo rojiblanco para reforzar el ataque y la operación ha avanzado de forma decisiva en las últimas horas, tal y como ha adelantado Fabrizio Romano. Justo cuando el mercado de fichajes encara su recta final, el jugador da el visto bueno a su llegada a Madrid.

La fórmula elegida por el Atlético pasa por una cesión con opción de compra, una operación que permitiría al conjunto madrileño incorporar a un delantero de primer nivel sin afrontar ahora un traspaso definitivo. El jugador, de 26 años, busca precisamente recuperar en España el protagonismo que no consiguió encontrar durante su primera temporada en la Juventus.

Un goleador que busca recuperar su mejor versión

El canadiense llega con un currículum que explica el interés del Atlético. Antes de aterrizar en Turín , Jonathan David fue una de las grandes referencias ofensivas del Lille. Entre 2020 y 2025 disputó 232 encuentros con el conjunto francés, en los que firmó 109 goles y 31 asistencias. Además, alcanzó cifras goleadoras especialmente destacadas en sus tres últimas campañas.

Su primera experiencia en la Juventus, sin embargo, estuvo lejos de esas cifras. El delantero terminó la pasada temporada con ocho goles y no terminó de adaptarse a la Serie A. Ahora, el Atlético aparece como una oportunidad para cambiar el rumbo de su carrera y volver a convertirse en ese atacante decisivo que brilló durante años en Francia.

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Jonathan David / Juventus FC

La operación también tiene una lectura económica importante. El salario de David ronda los 11 millones de euros, una de las principales dificultades que han tenido que resolver ambos clubes. El acuerdo contempla que Juventus y Atlético comparten buena parte de ese coste, una fórmula que facilita la llegada del delantero al Metropolitano y que, salvo contratiempos de última hora, está muy cerca de vestir de rojiblanco.