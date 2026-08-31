Los mejores delanteros libres del mercado: Icardi, Martial, Boadu, Joselu y otras oportunidades

El mercado de fichajes entra en sus horas decisivas, pero no todas las oportunidades desaparecen cuando se cierra la ventana. Más allá de los millones que se están moviendo entre clubes, existe otro mercado especialmente atractivo para aquellos equipos que todavía necesitan un delantero centro: el de los agentes libres.

A 31 de agosto de 2026, hay varios atacantes con una importante trayectoria internacional que todavía no tienen equipo. Algunos están en la fase final de sus carreras; otros, en cambio, conservan edad suficiente para volver a convertirse en futbolistas importantes. Mauro Icardi, Anthony Martial, Myron Boadu o Joselu Mato son algunos de los nombres más llamativos que siguen disponibles. Hay un poco de todo.

El gran nombre mediático seguramente sea Mauro Icardi. A sus 33 años, el argentino quedó libre después de finalizar su etapa en el Galatasaray, donde volvió a recuperar buena parte de su instinto goleador después de sus anteriores experiencias en Inter de Milán y Paris Saint-Germain. Icardi cerró sus cuatro temporadas en Turquía con 77 goles y quizá por ello el Besiktas le ha contactado este verano para que continúe en Turquía.

Martial y Boadu, dos oportunidades con margen por delante

Otro de los futbolistas que inevitablemente llama la atención es Anthony Martial. El internacional francés tiene 30 años y se encuentra libre tras su última experiencia en Monterrey. El antiguo atacante de Manchester United también pasó anteriormente por clubes como Mónaco, Sevilla y AEK de Atenas. Su etapa mexicana no terminó de despegar y ahora busca un nuevo proyecto. Distinto es el caso de Myron Boadu, uno de los nombres más interesantes por edad. El neerlandés, de 25 años, sigue sin club después de que el PSV Eindhoven decidiera no prolongar su vinculación. Las lesiones han frenado su progresión en los últimos años, pero continúa siendo un delantero con velocidad, movilidad y experiencia en el fútbol europeo.

Mauro Icardi, celebrando un gol / Instagram

Su carrera no es la que prometía cuando alcanzó un valor de mercado de 20 kilos con sólo 18 años e incluso debutaba con gol con la selección absoluta. El Watford tiene un acuerdo avanzado, pero todo puede pasar.

Joselu busca un último desafío

El favorito de muchos por lo que fue y lo que puede aportar a cualquier equipo. Entre los delanteros españoles sobresale Joselu Mato. A sus 36 años, el ex del Real Madrid está sin equipo después de terminar su etapa en el Al-Gharafa de Qatar. Durante las últimas semanas se ha estado preparando en las instalaciones de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas junto a Dani Carvajal mientras analiza las propuestas para afrontar, previsiblemente, el último contrato de su carrera.

Joselu / Al-Gharafa

Su currículum sigue teniendo un enorme peso. Especialmente por aquella temporada 2023/24 en la que se convirtió en un futbolista decisivo para el Real Madrid y fue protagonista del camino hacia la Champions League. Posteriormente puso rumbo a Catar, pero ya es hora de que sea repatriado.

También aparece entre las opciones Danny Ings, de 34 años. El experimentado delantero inglés está libre después de finalizar su vinculación con el Sheffield United y cuenta con una dilatada experiencia en el fútbol británico tras haber defendido, entre otros, los colores de Liverpool, Southampton, Aston Villa y West Ham. No hacer los deberes a tiempo tiene consecuencias para cualquier equipo que ha esperado hasta el último suspiro en busca de un refuerzo que quizá debía estar jugando desde hace semanas.

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Alberto Marí, jugaodr del Valencia / VALENCIA CF

Ex del Valencia CF, en el mercado de agentes libres

Luciano Vietto, a sus 32 años y tras bastante tiempo fuera de forma, se encuentra sin equipo. El exdelantero de Villarreal CF o Valencia CF entre otros busca un nuevo destino en cualquier parte del mundo. Algo parecido le ocurre a Dani Gómez, quien vistiera la elástica de Levante UD o Valencia CF sin mucho éxito. Tiene 28 años y 800.000 euros de valor de mercado. Alberto Marí, recién rescindido por la entidad de Mestalla, espera su momento para aceptar algunas de las propuestas que tiene. Por último destaca Choco Lozano, quien pasó por el Valencia Mestalla y posteriormente jugó en numerosos clubes de España. Tras romper con el Santos Laguna y con 33 años, busca equipo.