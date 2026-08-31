Sorprendente fichaje del Real Madrid a poco más de un día del cierre de mercado

Se acerca el cierre del mercado de fichajes, este martes 1 de septiembre a las 23:59 horas, y los equipos de LaLiga apuran hasta los últimos instantes para reforzar sus plantillas. Mientras el Valencia CF se duerme demasiado en los laureles, equipos como el Real Madrid sorprenden con fichajes como el del joven centrocampista español Sergio Martínez, de 19 años. El equipo blnaco ha abonado en su totalidad la cláusula ( 3M€) del contrato del jugador que pertenecía al Real Racing Club. Equipos como el Barcelona, Atlético, Villarreal, escuadras de Inglaterra y hasta de Arabia se habían interesado por este joven de 1,88 metros.

El futbolista de Laredo se incorporaría al filial del Real Madrid, el Castilla de 1ª REF, con opción de entrenar con el primer equipo, dirigido por el portugués José Mourinho. El dilema de Sergio Martínez pasaba por jugar en Primera con su club de toda la vida o hacer las maletas rumbo a Valdebebas, pero descender −al menos durante un tiempo− dos categorías. Al final, firma con el Real Madrid hasta 2030, cuando tendrá 23 años, donde empezará en el Castilla, para iniciar su escalada hacia el primer equipo.

Comunicado oficial del Racing de Santander

"El Racing y el Real Madrid CF han llegado a un acuerdo para el traspaso de Sergio Martínez. El club madrileño se compromete al pago, en una sola entrega, de la totalidad de la cantidad fijada como cláusula de rescisión del contrato que unía al Real Racing Club con el jugador", informó la entidad cántabra en un comunicado.

El jugador de Laredo llegó al Racing a los 10 años y desde entonces pasó por todas las categorías, desde el Alevín B hasta el primer equipo racinguista, con el que ha disputado 15 partidos, 2 de ellos como titular en LaLiga EA Sports 2026-27.

"Queremos desear al futbolista todo el éxito que se merece en sus próximos retos profesionales y personales. ¡Suerte, Sergio! Estamos muy orgullosos de tu progresión en nuestro club y de cómo has defendido el escudo todos estos años. Los Campos de Sport de El Sardinero siempre serán tu casa", concluyó el comunicado del equipo cántabro.

Inicio de Liga prometedor

Sergio Martínez fue titular en el primer partido de Liga del Racing de Santander contra el Villarreal. El Real Racing Club regresó a LaLiga EA SPORTS 14 años después con un empate 2-2 ante el Villarreal CF en El Sardinero. Andrés Martín abrió el marcador de penalti y Sergio Martínez amplió la ventaja con una espectacular volea en su debut en la categoría. Zapatazo de 126,7 km/h que le convirtió en el goleador más joven (19 años y 93 días) en marcar con el Racing en su debut en Primera (en el siglo XXI).

El Villarreal reaccionó justo antes del descanso y logró igualar el encuentro con dos goles consecutivos de Pape Gueye y Nicolas Pépé.