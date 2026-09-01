Confirmado: aterriza en LaLiga un viejo deseo del Valencia CF para la delantera

Desde su última temporada en España con el Real Zaragoza, Azón ha sonado para el Valencia CF en varias ocasiones. La primera de ellas fue justo antes de llegar al Como 1907. Aquel invierno el club ‘che’ llegó a tener el acuerdo cerrado con el futbolista, pero finalmente acabó llegando Umar Sadiq para darle la vuelta a la mala temporada del Valencia. La segunda ocasión fue el verano pasado. Tras la vuelta de Sadiq a la Real Sociedad, el equipo de Carlos Corberán volvía a necesitar un delantero. El Valencia era la opción favorita de Azón, pero el futbolista acabó en Inglaterra.

Iván Azón celebra un gol con el Como / SD

Durante los últimos años, además de para el Valencia, también ha sonado con fuerza para otros equipos españoles. El primero de ellos fue el CA Osasuna, que compitió con el Valencia por el fichaje del jugador en el mercado invernal hace dos temporadas. Tras su paso por el Como, también fue objetivo del Getafe CF, donde finalmente jugará durante esta temporada después de que el club azulón haya hecho oficial su fichaje.

COMUNICADO OFICIAL DEL GETAFE

El Getafe C.F. y el Como 1907 han llegado a un acuerdo para la cesión por una temporada del delantero Iván Azón, de 23 años, que formará parte de la plantilla azulona durante la temporada 2026/27.

Formado en las categorías inferiores del Real Zaragoza, Azón cuenta, pese a su juventud, con una amplia experiencia en el fútbol profesional. El delantero disputó 144 partidos en Segunda División con el conjunto aragonés, en los que anotó 25 goles y repartió 9 asistencias.

Sus actuaciones despertaron el interés del Como 1907, que incorporó al internacional español en categorías inferiores. La pasada temporada, Azón jugó cedido en el Ipswich Town, de la Championship inglesa, donde participó en 38 encuentros, firmando cinco goles y cuatro asistencias.

Ahora, Iván Azón llega al Coliseum para afrontar un nuevo reto defendiendo la camiseta azulona.

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¡Bienvenido a Getafe, Iván!