Dani Ceballos cerca de llegar al Real Betis: "Confío en ti, Dios"
El utreano rezando para fichar por el Real Betis en el último día de mercado
El futbolista y el conjunto verdiblanco tienen pactadas las condiciones de su llegada
Último día de mercado y desde la dirección deportiva trabajan a contrarreloj para cerrar la llegada de Dani Ceballosnueve años después, pero primero, se necesitan salidas para que esto ocurra. Las más avanzadas son: Gonzalo Petit, cedido al Cádiz ya oficial, Iker Losada que tiene hasta cuatro propuestas y, ahora, se trabaja en la marcha de Álvaro Fidalgo. Nelson Deossa y Giovanni Lo celso, por el momento, se niegan a salir.
El utreano acaba de subir una publicación a Instagram en una capilla rezando para que se pueda cumplir su sueño: regresar al equipo de sus amores. Además, ha escrito que se encomienda a Dios, "confío en ti, Dios". Se ha conseguido cerrar la fórmula del contrato del Ceballos, que apuntaba a una vinculación de larga duración. Todo hace indicar firmará por el conjunto de Heliópolis hasta 2029 con un salario creciente y variables por rendimiento, según el Diario de Sevilla.
12 horas para el final del mercado
Manu Fajardo, director deportivo de la entidad verdiblanca, ha dejado todo el trabajo para el final con el objetivo de no cometer error y apretar lo máximo para conseguir una plantilla acorde a la temporada que le espera al Betis. Varias salidas por cerrar como la de Losada, Fidalgo o alguna de última hora que pueda dinamitar el mercado para los de la palmera.
Por otro lado, si existe posibilidad de traer a algún futbolista más, será turno del pivote. Es una posición que Manuel Pellegrini ha demandado en las últimas ruedas de prensa como Amrabat, pero que, finalmente, ha recalado en el Ajax.
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