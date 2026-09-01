Mateu Alemany busca el último fichaje antes del cierre del mercado
Hugo Bueno, opción para el Atlético de Madrid en forma de cesión del Wolverhampton
Tras Jonathan David, que se someterá a las pertinentes pruebas médicas y físicas antes de unirse al club rojiblanco en forma de cesión y formar delantera con Julián Álvarez y Sorloth, se trabaja en la llegada de un lateral izquierdo. En las últimas horas de mercado, el director deportivo, Mateu Alemany, quiere cerrar a Hugo Bueno.
Los problemas de 'fair play' financiero de los rojiblancos les obligan a reinventarse para reforzar la plantilla a expensas de alguna salida. También está la opción de Jorge Salinas, pero el Racing de Santander no lo va a poner nada fácil, ya que pide por el lateral 16 millones de euros. Para ello, debería de haber alguna salida como la de Giménez o Thomas Lemar.
Además, Mateu quiere aprovechar que el Wolves descendió a la Championship y eso puede hace que el club inglés lo ponga más fácil para negociar y, ahora, entra en escena, según Marca.
Trayectoria de Hugo Bueno
El gallego se fue muy joven a Inglaterra donde comenzó en el Wolves. Ha ido creciendo poco a poco en las categorías inferiores hasta dar el salto al primer equipo. En la temporada 24/25 estuvo cedido en el Feyenoord aunque sin ser titular indiscutible. Tras su vuelta se hizo un hueco en el once disputando la Premier League.
- El Liverpool de Iraola ficha al 'nuevo Courtois' para relegar a Mamardashvili
- Ofertas Premier y Championship por Ramazani... y el plan de Ron Gourlay para su fichaje por el Valencia CF
- El Valencia CF cierra el fichaje de Harvey Elliott a falta de reconocimiento médico
- Sadiq cae lesionado en el Valencia CF y puede perderse siete jornadas
- Peter Lim os viene de p*** madre en el Valencia CF
- Los dardos de Rioja al vestuario del Valencia CF tras el ridículo de Riazor
- En el colegio me ponía de portero porque era muy fan de Cañizares, con sus mechas y todo
- Así fue la llegada de los jugadores del Valencia CF a Manises