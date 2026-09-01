Mateu Alemany busca el último fichaje antes del cierre del mercado

Tras Jonathan David, que se someterá a las pertinentes pruebas médicas y físicas antes de unirse al club rojiblanco en forma de cesión y formar delantera con Julián Álvarez y Sorloth, se trabaja en la llegada de un lateral izquierdo. En las últimas horas de mercado, el director deportivo, Mateu Alemany, quiere cerrar a Hugo Bueno.

Hugo Bueno / Wolves

Los problemas de 'fair play' financiero de los rojiblancos les obligan a reinventarse para reforzar la plantilla a expensas de alguna salida. También está la opción de Jorge Salinas, pero el Racing de Santander no lo va a poner nada fácil, ya que pide por el lateral 16 millones de euros. Para ello, debería de haber alguna salida como la de Giménez o Thomas Lemar.

Mateu Alemany y Marcelino García Toral celebrando la Copa del Rey del Valencia CF ante el FC Barcelona en el 2019 / Valencia CF

Además, Mateu quiere aprovechar que el Wolves descendió a la Championship y eso puede hace que el club inglés lo ponga más fácil para negociar y, ahora, entra en escena, según Marca.

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Trayectoria de Hugo Bueno

El gallego se fue muy joven a Inglaterra donde comenzó en el Wolves. Ha ido creciendo poco a poco en las categorías inferiores hasta dar el salto al primer equipo. En la temporada 24/25 estuvo cedido en el Feyenoord aunque sin ser titular indiscutible. Tras su vuelta se hizo un hueco en el once disputando la Premier League.