Mercado de fichajes en blanco para el Athletic Club
Los leones buscan darle salida a Vencedor, Nico Serrano y Gorosabel y no acudir a por ningún reemplazo
El Athletic tiene un plan de ruta antes de que finalice el mercado y es darle salida a tres futbolistas que siguen en la plantilla, pero que no cuentan para el técnico Terzic. El objetivo es cerrar tres operaciones: Vencedor, Nico Serrano y Gorosabel. Después de cumplirlo se cerrará el mercado y no se fichará a ningún futbolista. No habrán más caras nuevas que las que los que regresaron de cesión.
La falta de competición europea esta temporada ha hecho que la plantilla sea mucho más reducida y, así, ahorrar costes para el futuro. Sin embargo, el preparador alemán está por trabajar con un grupo de 24 futbolistas y en caso de necesidad recurrir al filial. Por ejemplo, no han debutado jugadores como Beñat Prados, Rego y los tres mencionados.
Situación de los tres futbolistas
Gorosabel, con la llegada de Hugo Rincón y la irrupción de Johaneko, quedaría fuera de la plantilla al solo disputar dos competiciones. Vencedor, renovado en 2022 hasta 2027, no tiene dorsal en el Athletic. Es más, en los últimos años ha estado cedido en el Eibar, Racing y Levante, en este último sin éxito.
Y, por último, Nico Serrano. El club bilbaino apuesta por Djaló como sustituto de los extremos principales.
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