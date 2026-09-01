Mercado de fichajes en blanco para el Athletic Club

El Athletic tiene un plan de ruta antes de que finalice el mercado y es darle salida a tres futbolistas que siguen en la plantilla, pero que no cuentan para el técnico Terzic. El objetivo es cerrar tres operaciones: Vencedor, Nico Serrano y Gorosabel. Después de cumplirlo se cerrará el mercado y no se fichará a ningún futbolista. No habrán más caras nuevas que las que los que regresaron de cesión.

Chidera Ejuke of Sevilla FC competes for the ball with Nico Williams of Athletic Club during the LaLiga EA Sports match between Athletic Club and Sevilla FC at San Mames on August 22, 2026, in Bilbao, Spain. / Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

La falta de competición europea esta temporada ha hecho que la plantilla sea mucho más reducida y, así, ahorrar costes para el futuro. Sin embargo, el preparador alemán está por trabajar con un grupo de 24 futbolistas y en caso de necesidad recurrir al filial. Por ejemplo, no han debutado jugadores como Beñat Prados, Rego y los tres mencionados.

Situación de los tres futbolistas

Gorosabel, con la llegada de Hugo Rincón y la irrupción de Johaneko, quedaría fuera de la plantilla al solo disputar dos competiciones. Vencedor, renovado en 2022 hasta 2027, no tiene dorsal en el Athletic. Es más, en los últimos años ha estado cedido en el Eibar, Racing y Levante, en este último sin éxito.

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Y, por último, Nico Serrano. El club bilbaino apuesta por Djaló como sustituto de los extremos principales.