El Sevilla FC incorpora a otro delantero con mucho gol
Lucas Stassin llegará este martes a la capital hispalense en calidad de cedido
El delantero que esperaba el Sevilla ya está fichado y, ahora, se centra en otras posiciones a falta de 13 horas para el cierre de mercado. Lucas Stassin, llega proceden del Saint-Etienne, equipo de la segunda división francesa. El futbolista llega este martes a Sevilla en forma de cesión y podría estar para el próximo choque ante el Espanyol. Luis García Plaza, ya tiene a sus tres delanteros para encarar la temporada 26/27 (Isaac Romero, Robbie Ure y el belga).
El jugador se quedó fuera de la convocatoria a última hora ante el Dijon que se celebraba el lunes 31 de agosto. Indica L'equipe que Stassin llegará cedido con una opción de compra no obligatoria que asciende a los 25 millones de euros, desembolsando el Sevilla para su cesión 2,5 millones de euros. En el caso de que el club sevillista ejerca esa compra, el conjunto francés se guardaría un 20% de una futura venta.
Balance del mercado
José Ignacio Navarro, director deportivo del Sevilla, ha tenido mucho trabajo durante este mercado de fichajes y es que ha incorporado hasta ocho fichajes para mejorar la plantilla (Jon Guridi, Juan Iglesias, Arouna Sangante, Julio Díaz, Fran González, Giorgi Kochorashvili, Robbie Ure y Lucas Stannis). Sin duda, una gran transformación para que, el Sevilla no vuelva a sufrir tanto como en las últimas temporadas.
Por otro lado, también hay que hablar en claves salidas, algo que ha sido fundamental porque habían muchos jugadores que el técnico madrileño no contaba con ellos. Desde Federico Gattoni, Joan Jordán, Nianzou, Adrián Pedrosa o Rafa Mir. Además, han sacado buena tajada por Juanlu Sánchez, Akor Adams y Oso.
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