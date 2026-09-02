Condenado el futbolista del Real Madrid Raúl Asencio por conducir ebrio en Gran Canaria

El defensa grancanario del Real Madrid, Raúl Asencio, ha sido condenado por un delito contra la seguridad vial tras conducir bajo los efectos del alcohol en el sur de Gran Canaria. La información ha sido confirmada por la oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que detalla que el jugador aceptó la condena durante un juicio rápido celebrado en agosto.

Asencio no ha comenzado con buen pie la nueva temporada a las órdenes de José Mourinho. Tras quedar apartado del equipo por una lesión sufrida en julio, el futbolista ha pasado por los tribunales apenas unos días antes del juicio que se celebrará por la difusión del vídeo sexual en el que aparece una menor de 16 años y una joven de 18.

Los hechos ya enjuiciados ocurrieron el 16 de agosto en San Bartolomé de Tirajana, cuando fue interceptado por los agentes durante un control preventivo de tráfico mientras conducía un vehículo de alta gama. En la prueba de alcoholemia arrojó una tasa de 0,90 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, por encima del límite penal establecido en 0,60, adelantó Atlántico Hoy. Pese a que lo máximo que se permite a los conductores se sitúa en 0,25 miligramos, la cantidad que llevaba el jugador superaba casi cuatro veces los límites de la infracción administrativa.

Pendiente de otro juicio

Tras dar positivo en el control, el 19 de agosto se celebró un juicio rápido en San Bartolomé de Tirajana, en el que el jugador aceptó una sentencia de conformidad y reconoció su responsabilidad. El órgano judicial de guardia le impuso entonces una multa de cuatro meses, con una cuota diaria de 120 euros (14.400 euros en total), además de la retirada del permiso de conducir durante ocho meses.

La sentencia, que es firme al tratarse de una condena por acuerdo, se ha dado a conocer en la misma semana en la que el jugador volverá a pisar los tribunales. Sin embargo, está previsto que el jueves no lo haga de forma presencial en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas, sino mediante una videoconferencia junto al resto de jugadores implicados: Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García.

Asencio alcanzó un acuerdo de conformidad por el que reconoció los hechos

El caso supuso todo un revuelo en Valdebebas, la ciudad deportiva del Real Madrid, pero no se trata del único que ha salido a la luz desde entonces. Sin ir más lejos, este fin de semana saltó un nuevo escándalo sexual que implica a dos canteranos del RCD Mallorca, uno de ellos menor de edad, los cuales fueron detenidos por un presunto delito de corrupción de menores. Presuntamente, grabaron desde un armario relaciones sexuales con una adolescente sin que esta supiera lo que ocurría.

La Policía Nacional se hizo caso de las pesquisas mientras la Fiscalía de Menores indaga en la posible responsabilidad penal del menor. En esta ocasión, la decisión del club ha pasado por la expulsión inmediata de ambos jugadores.

Un nuevo caso

El caso trae a la memoria lo ocurrido tres años antes en el sur de Gran Canaria. La nueva investigación se cierne sobre unos hechos sucedidos el 14 de agosto en una vivienda donde residían varios jóvenes de la cantera del Mallorca. Una menor que se encontraba en el domicilio accedió a mantener relaciones sexuales consentidas con el joven de 18 años. Sin embargo, en un momento dado se percató de que alguien la estaba grabando con el móvil desde un armario. Se trataba de otro jugador que se habría puesto de acuerdo con el adulto.

La víctima, nada más darse cuenta de lo ocurrido, puso fin de inmediato a las relaciones, expresó su enfado a los dos sospechosos y se marchó del domicilio. Después, decidió denunciar la presunta filmación sin su consentimiento ante la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, que abrió una investigación para el esclarecimiento de los hechos.

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Al igual que en este caso, las dos jóvenes que denunciaron a Asencio y al resto de jugadores habían intuido que fueron grabadas durante el encuentro sexual. No obstante, los propios futbolistas manifestaron que habían borrado las imágenes, así que les creyeron, hasta que semanas después un testigo les informó de que el vídeo circulaba por distintos grupos de WhatsApp, en algunos de los cuales se encontrarían otros jugadores del club.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas