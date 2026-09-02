David Affengruber deja el Elche para fichar por el Fulham de Arbeloa

El central internacional austriaco del Elche CF David Affengruber ha fichado por el Fulham entrenado por el español Álvaro Arbeloa hasta el 30 de junio de 2030, tras el acuerdo alcanzado este martes entre el club ilicitano y el inglés.

"Elche Club de Fútbol y el Fulham FC han alcanzado un acuerdo para el traspaso de David Affengruber. El defensa austríaco cierra su etapa como jugador franjiverde después de dos temporadas en las que ha formado parte de uno de los capítulos más importantes de la historia reciente del club: el regreso a LaLiga EA Sports y la posterior permanencia en la máxima categoría", según informó la entidad ilicitana en un comunicado. "Más allá de los partidos y los números, Affengruber deja el recuerdo de un futbolista comprometido, competitivo y entregado, que siempre defendió el escudo con orgullo y que se ganó el respeto y el cariño de sus compañeros y de la afición franjiverde", destaca el club ilicitano en X.

El defensa austríaco cierra su etapa como jugador franjiverde después de dos temporadas en las que ha formado parte de uno de los capítulos más importantes de la historia reciente del club: el regreso a LaLiga EA Sports y la posterior permanencia en la máxima categoría.

Los números del austriaco

David Affengruber, de 25 años, llegó al Elche CF en la temporada 2024-25 en Segunda División procedente del Sturm Graz, con el que disputó la Liga Europa y Liga de Campeones, y se convirtió en uno de los pilares de la defensa del equipo de Eder Sarabia que fue creciendo durante la temporada hasta alcanzar el objetivo del ascenso a Primera División.

En la temporada 2025-26, Affengruber fue nuevamente protagonista en una plantilla que consiguió el objetivo de la permanencia y logró un tanto en el triunfo (3-2) contra el Atlético de Madrid. Posteriormente, fue convocado por Austria para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

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Affengruber deja el Elche CF con dos goles y cuatro asistencias en 84 partidos. "Es un día especial para mí y para mi carrera. Este es un gran paso adelante y estoy muy orgulloso y feliz de estar aquí. Ha sido un día largo, pero muy especial. No se presenta una oportunidad como esta todos los días. Ahora, estoy feliz de estar aquí y muy motivado para empezar", manifestó.