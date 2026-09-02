El Manchester City rompe un récord en el último día de mercado tras su nuevo fichaje
El equipo del Etihad desembolsa 145 millones de euros por Enzo Fernández, consolidando una de las operaciones más cuantiosas en la historia de la Premier League
El Manchester City ha cerrado el fichaje del centrocampista argentino Enzo Fernández, procedente del Chelsea, por una cantidad de 145 millones de euros. La operación convierte al jugador en uno de los traspasos más caros de la historia de la Premier League y supone una importante apuesta del conjunto dirigido por Enzo Maresca.
Fernández llegó al Chelsea en 2023 procedente del Benfica y, durante su etapa en Londres, disputó 170 partidos, en los que marcó 31 goles y repartió 30 asistencias. Sin embargo, su relación con el club se había deteriorado en las últimas semanas, después de que el futbolista expresara su deseo de buscar una salida.
Salto en su carrera
Con su llegada al Manchester City, el internacional argentino afronta una nueva etapa en Inglaterra y se incorpora a uno de los grandes aspirantes a todos los títulos. El club espera que su calidad, capacidad de trabajo y experiencia internacional refuercen el centro del campo de cara a la nueva temporada.
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