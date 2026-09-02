Marc Casadó le lanza un dardo al Barça antes de marcharse al Deportivo de A Coruña

Marc Casadó afronta una nueva etapa en su carrera tras salir cedido del FC Barcelona al Deportivo de A Coruña. El centrocampista, que tuvo protagonismo en su primera temporada con Hansi Flick, perdió peso en el equipo y ahora busca recuperar minutos y confianza. El propio jugador afronta la situación con naturalidad y reconoce que “todos hemos hecho cosas bien y cosas a mejorar”.

Casadó se marcha del Barça sin rencor, aunque soltando pullas después de que el club le dejase sin dorsal, y con la intención de centrarse en su nuevo desafío. El centrocampista sabe que necesita continuidad para seguir creciendo y demostrar su nivel. Su objetivo es claro: volver a sentirse importante sobre el terreno de juego y aprovechar esta oportunidad para dar un paso adelante en su carrera.

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Alejandro Balde y Marc Casadó, en un entrenamiento en Saint George’s Park, Birmingham. / AGENCIAS

Esperanzado de volver al Camp Nou

A pesar de su salida, Casadó no cierra la puerta a regresar al Barcelona en el futuro. Preguntado por un posible regreso al Camp Nou, el futbolista fue tajante pero dejó abierta la posibilidad con un “nunca se sabe”. Ahora, su reto será brillar con el Deportivo y demostrar que todavía tiene argumentos para volver a vestir la camiseta azulgrana.