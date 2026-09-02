Mourinho no da crédito al 'atraco' por Diomande: "¿Cuánto hemos pagado?"

José Mourinho pidió paciencia con Yan Diomande después de la victoria del Real Madrid ante el Málaga (4-0). El delantero marfileño todavía no ha sido titular en este inicio de temporada, aunque ha ido aumentando progresivamente sus minutos. “Tiene que ir poco a poco. Ha jugado en los tres partidos 20, 15 o 30 minutos. Trabaja bien y mucho, es humilde y quiere aprender y trabajar”, explicó el técnico portugués.

Mourinho habla con algunos de los últimos incorporados a la pretemporada blanca: Konaté, Cucurella, Diomande y Mbappé. / Real Madrid

El entrenador madridista también quiso restar importancia al elevado precio del fichaje, asegurando que no debe condicionar la evolución del joven futbolista. “Yo no puedo mirar a los... ¿ciento y cuánto? ¿120, 130, no sé, cuánto hemos pagado?”, comentó Mourinho entre risas durante la rueda de prensa. El técnico insistió en que Diomande tiene un gran potencial y que necesita tiempo para adaptarse al equipo.

Nadie da crédito

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La escena no terminó ahí. Una vez finalizada su comparecencia ante los medios, Mourinho volvió a preguntar cuánto había pagado el Real Madrid por el jugador. “Al final, ¿cuánto hemos pagado? ¿Cuánto era?”, preguntó nuevamente entre risas, antes de que un periodista le respondiera: “130 seguros”. El momento provocó las risas de los presentes y dejó una de las imágenes más curiosas de la rueda de prensa del entrenador portugués.