Mourinho no da crédito al 'atraco' por Diomande: "¿Cuánto hemos pagado?"
El técnico portugués pide paciencia con el delantero marfileño, quien ha ido aumentando sus minutos progresivamente en este inicio de temporada
José Mourinho pidió paciencia con Yan Diomande después de la victoria del Real Madrid ante el Málaga (4-0). El delantero marfileño todavía no ha sido titular en este inicio de temporada, aunque ha ido aumentando progresivamente sus minutos. “Tiene que ir poco a poco. Ha jugado en los tres partidos 20, 15 o 30 minutos. Trabaja bien y mucho, es humilde y quiere aprender y trabajar”, explicó el técnico portugués.
El entrenador madridista también quiso restar importancia al elevado precio del fichaje, asegurando que no debe condicionar la evolución del joven futbolista. “Yo no puedo mirar a los... ¿ciento y cuánto? ¿120, 130, no sé, cuánto hemos pagado?”, comentó Mourinho entre risas durante la rueda de prensa. El técnico insistió en que Diomande tiene un gran potencial y que necesita tiempo para adaptarse al equipo.
Nadie da crédito
La escena no terminó ahí. Una vez finalizada su comparecencia ante los medios, Mourinho volvió a preguntar cuánto había pagado el Real Madrid por el jugador. “Al final, ¿cuánto hemos pagado? ¿Cuánto era?”, preguntó nuevamente entre risas, antes de que un periodista le respondiera: “130 seguros”. El momento provocó las risas de los presentes y dejó una de las imágenes más curiosas de la rueda de prensa del entrenador portugués.
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