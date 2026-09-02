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Novedades sobre el futuro de Aubameyang en el Deportivo de A Coruña

El delantero ha decidido dejar la selección de Gabón tras sentirse señalado por el fracaso en la Copa Africana de Naciones: "Me humillaron y mancharon mi imagen". Tendrá más tiempo de dedicación al club de Riazor

El delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang durante su presentación como nuevo jugador del RC Deportivo, en su retorno a LaLiga EA Sports tras pasar por el Barcelona en la temporada 2021-22, este martes. EFE/Moncho Fuentes.

El delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang durante su presentación como nuevo jugador del RC Deportivo, en su retorno a LaLiga EA Sports tras pasar por el Barcelona en la temporada 2021-22, este martes. EFE/Moncho Fuentes.

EFE

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Jaume Puig

València

Pierre-Emerick Aubameyang ha decidido poner punto final a su etapa con la selección de Gabón después de sentirse señalado tras el fracaso en la Copa Africana de Naciones 2025. El delantero del Deportivo explicó su malestar por la situación vivida tras el torneo y fue contundente: “Me humillaron y mancharon mi imagen cuando había jugado la CAN estando lesionado”.

El futbolista considera que aquella situación fue demasiado para él y terminó tomando la decisión de abandonar definitivamente las ‘Panteras’. “Fue la gota que colmó el vaso y prefiero dejarlo aquí”, afirmó Aubameyang. Además, rechazó cargar con la responsabilidad de todos los problemas de la selección: “Creo que los problemas de la selección son mucho más profundos que la poca cosa que soy yo”.

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