Novedades sobre el futuro de Aubameyang en el Deportivo de A Coruña

Pierre-Emerick Aubameyang ha decidido poner punto final a su etapa con la selección de Gabón después de sentirse señalado tras el fracaso en la Copa Africana de Naciones 2025. El delantero del Deportivo explicó su malestar por la situación vivida tras el torneo y fue contundente: “Me humillaron y mancharon mi imagen cuando había jugado la CAN estando lesionado”.

El futbolista considera que aquella situación fue demasiado para él y terminó tomando la decisión de abandonar definitivamente las ‘Panteras’. “Fue la gota que colmó el vaso y prefiero dejarlo aquí”, afirmó Aubameyang. Además, rechazó cargar con la responsabilidad de todos los problemas de la selección: “Creo que los problemas de la selección son mucho más profundos que la poca cosa que soy yo”.

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Aubameyang, en el momento en que supera a Dimitrievski en el 2-0 para los deportivistas / LaLiga

Final agridulce

Aubameyang se marcha como máximo goleador histórico de Gabón, pero con un sabor amargo por cómo termina su aventura internacional. El delantero, que continúa centrado en su nueva etapa con el Deportivo, deja atrás una larga trayectoria con su país después de haber sido una de sus grandes referencias durante años.