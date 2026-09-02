Novedades sobre el futuro de Aubameyang en el Deportivo de A Coruña
El delantero ha decidido dejar la selección de Gabón tras sentirse señalado por el fracaso en la Copa Africana de Naciones: "Me humillaron y mancharon mi imagen". Tendrá más tiempo de dedicación al club de Riazor
Pierre-Emerick Aubameyang ha decidido poner punto final a su etapa con la selección de Gabón después de sentirse señalado tras el fracaso en la Copa Africana de Naciones 2025. El delantero del Deportivo explicó su malestar por la situación vivida tras el torneo y fue contundente: “Me humillaron y mancharon mi imagen cuando había jugado la CAN estando lesionado”.
El futbolista considera que aquella situación fue demasiado para él y terminó tomando la decisión de abandonar definitivamente las ‘Panteras’. “Fue la gota que colmó el vaso y prefiero dejarlo aquí”, afirmó Aubameyang. Además, rechazó cargar con la responsabilidad de todos los problemas de la selección: “Creo que los problemas de la selección son mucho más profundos que la poca cosa que soy yo”.
Final agridulce
Aubameyang se marcha como máximo goleador histórico de Gabón, pero con un sabor amargo por cómo termina su aventura internacional. El delantero, que continúa centrado en su nueva etapa con el Deportivo, deja atrás una larga trayectoria con su país después de haber sido una de sus grandes referencias durante años.
- Giménez, a un paso del Dépor y se le escapa al Valencia CF
- El Valencia CF intenta (sin éxito) los fichajes de Marvin Ducksch y Etta Eyong
- El Valencia se cansa del Celta y manda a Almeida al Racing de Santander
- Ramazani ya tiene nuevo equipo
- Directo | El cierre del mercado de LaLiga EA Sports con todos los fichajes, en vivo y en directo online
- El Valencia CF cierra un mercado de fichajes de SUSPENSO
- Sadiq cae lesionado en el Valencia CF y puede perderse siete jornadas
- Argentina vuelve a llamar a la cantera del Valencia CF