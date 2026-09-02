Raúl Asencio, futbolista del Real Madrid, condenado por conducir bajo los efectos del alcohol

El futbolista del Real Madrid Raúl Asencio ha sido condenado por un delito contra la seguridad vial después de ser sorprendido conduciendo su Porsche bajo los efectos del alcohol en el sur de Gran Canaria. Según informa Canarias7, el jugador dio un resultado de 0,90 mg/l de alcohol en aire espirado, una cifra que supera ampliamente el límite permitido de 0,25 mg/l.

Condenado el futbolista del Real Madrid Raúl Asencio por conducir bebido en Gran Canaria / EFE

Los hechos tuvieron lugar el pasado 16 de agosto, durante un control rutinario en las zonas de ocio veraniego del sur de la isla. Asencio fue juzgado mediante un procedimiento rápido en San Bartolomé de Tirajana y recibió una condena de 14.400 euros de multa, además de la retirada del permiso de conducir durante ocho meses. La información, adelantada por Atlántico Hoy y recogida por Canarias7, sitúa el incidente en un momento especialmente delicado para el jugador.

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Juicio a la vista

La condena llega además cuando Asencio afronta otra cita judicial. El futbolista y otros tres exjugadores de la cantera del Real Madrid, Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, están siendo juzgados desde este jueves en la Plaza número 5 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria. La vista está prevista que continúe los días 4 y 7 de septiembre, según la información publicada por Canarias7.