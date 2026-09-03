Aubameyang anuncia su sorprendente marcha: "me humillaron, prefiero dejarlo aquí"

Pierre-Emerick Aubameyang ha decidido no volver a jugar con la selección de Gabón. A sus 37 años y en plena forma, el delantero del Deportivo de La Coruña ha anunciado una retirada internacional marcada por el fuerte desencuentro que mantiene con las autoridades de su país desde la última Copa Africana de Naciones, en la que las 'Panteras' quedaron eliminadas en la fase de grupos.

El atacante explicó su decisión dejando algún recado. Sus palabras dejan pocas dudas sobre los motivos que le han llevado a cerrar su segunda etapa con el combinado nacional. "Me humillaron y mancharon mi imagen cuando había jugado la CAN estando lesionado. Fue la gota que colmó el vaso y prefiero dejarlo aquí", afirmó.

La ruptura tiene su origen en lo sucedido después de la Copa África 2025 disputada en Marruecos y que se llevó merecidamente Senegal. Gabón perdió sus tres encuentros de la fase de grupos y terminó eliminado tras caer ante Camerún, Mozambique y Costa de Marfil. La reacción institucional fue contundente, propia de un dirigente con poca lógica. Y es que el Gobierno gabonés anunció la disolución del cuerpo técnico, suspendió temporalmente a la selección y decidió excluir del equipo a Aubameyang y al veterano Bruno Ecuele Manga.

Aubameyang se sintió señalado por el fracaso de Gabón

Especialmente doloroso para el delantero fue que esa decisión llegase después de haber participado en el torneo arrastrando problemas físicos. Aubameyang disputó el encuentro ante Mozambique, en el que además marcó, antes de regresar a su club para tratarse una lesión en el muslo. Posteriormente quedó fuera de la selección por decisión de las autoridades de Gabón.

El futbolista ya respondió en enero al castigo señalando que los problemas del combinado nacional iban mucho más allá de su figura. Ahora ha ido un paso más lejos y ha decidido cerrar definitivamente esa puerta tras su posterior readmisión. Lo ha anunciado pocos días después de que lo hiciera Messi. Cuestión estelar.

La salida supone el final de una de las carreras internacionales más importantes de la historia del fútbol gabonés. Aubameyang es el máximo goleador histórico de Gabón con 40 tantos en 86 internacionalidades. Una pena que se decidiera por la selección de su padre y no por la de su madre, que es española. Lo curioso es que, tras nacer en Francia, llegó a jugar con los galos en categorías inferiores.

Redacción SD

Su segunda despedida de la selección

No es la primera vez que Aubameyang anuncia su adiós a Gabón. En mayo de 2022, cuando militaba en el FC Barcelona, comunicó su retirada internacional después de más de una década con las 'Panteras'. Un año más tarde reconsideró aquella decisión y regresó a la selección tras mantener una conversación con el entonces presidente del país, Ali Bongo Ondimba.

Esta vez, sin embargo, el contexto es radicalmente diferente. El delantero no esconde el profundo malestar generado por el trato recibido después de la CAN y su mensaje suena a despedida definitiva de una selección de la que ha sido capitán, referente y máximo goleador de todos los tiempos.

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Aubameyang y Tárrega / SD

La decisión llega, además, mientras Aubameyang atraviesa un momento completamente distinto a nivel de clubes. El veterano delantero ha comenzado con fuerza su etapa en el Deportivo de La Coruña, con el que ha marcado en sus tres primeros partidos de LaLiga tras su llegada este verano. El último, precisamente, para dar la victoria a los gallegos en Riazor frente a un vergonzoso Valencia CF.