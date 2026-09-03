Este es el motivo por el que los futbolistas eligen el Dépor, según Fernando Soriano
El director deportivo del equipo gallego ha comparecido en rueda de prensa para hacer un balance del mercado veraniego
El Dépor volvía a la máxima categoría de fútbol español y no lo podía hacer de mejor forma que reforzándose con jugadores de talla Mundial. Desde Aubameyang, Casadó, Giménez, Leo Román, Angeliño o Adama Traoré. Futbolistas que, sin duda, suben el nivel de la plantilla para una campaña que se antoja dura, pero ilusionante en Riazor. De momento, cinco puntos de nueve posibles y todavía sin conocer la derrota ante rivales como el Valencia, Málaga y Elche.
Esta tarde ha comparecido el director deportivo del club, Fernando Soriano, para hacer un balance del mercado de fichajes. "Tenemos claro cuál es nuestro objetivo, estamos trabajando para tener cimentos sólidos tanto económicos como deportivos. Estamos muy satisfechos de cómo ha quedado el plantel con los últimos refuerzos", declaró.
Proyecto Dépor
Explicó por qué un futbolista de un alto nivel elige al Deportivo (recién ascendido) en vez de a otro club: "El proyecto es ilusionante y el club está siendo muy profesional, tenemos un proyecto fiable y estable..."
Últimos minutos de mercado
Además, ha revelado que los últimos minutos de mercado fueron frenéticos: "Fueron complicadas porque llegamos al límite, Giménez llegó a las 23:58 y Marc Casadó a las 23:51... Al final todo salió bien, pero llevábamos años detrás de Marc y semanas detrás de Giménez".
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