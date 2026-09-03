Tremendo palo de Mourinho a Asencio tras su condena: "No estoy feliz, los errores acumulados..."

José Mourinho ha sido especialmente contundente con Raúl Asencio. El entrenador del Real Madrid aprovechó la rueda de prensa previa al encuentro de LaLiga contra el Real Betis para pronunciarse sobre la situación extradeportiva del defensa, después de conocerse su condena por conducir bajo los efectos del alcohol en Gran Canaria. Y el portugués no escondió su enfado.

Mourinho quiso separar inicialmente el comportamiento de Asencio como futbolista de todo lo sucedido fuera de las instalaciones del club. De hecho, elogió de forma rotunda su manera de trabajar en Valdebebas. "Hablé con él cuando llegué. Hablé de cosas del pasado. Desde que llegué no hablo más de situaciones fuera de Valdebebas porque en Valdebebas es un profesional ejemplar. Cuando estaba bien nadie entrenaba más y mejor que él. Ahora, es el primero en llegar y el último en salir en su recuperación", explicó el técnico portugués.

Y, justo después de soltar unas palabras en las que parecía defender a su jugador, soltó el primero de los palos: "Un jugador del Real Madrid lo es las 24 horas al día, los siete días de la semana y los 12 meses del año". sentenció Mourinho, dejando claro que para él las obligaciones de un futbolista del conjunto blanco no terminan cuando abandona la Ciudad Deportiva.

Mourinho, muy duro con Asencio: "No estoy feliz"

El portugués fue todavía más lejos al valorar las consecuencias que pueden tener las actuaciones de sus futbolistas fuera del terreno de juego. "Lo que haces fuera del Real Madrid puede dañar la imagen y prestigio del Real Madrid, de un club intocable que no se puede tocar", afirmó. Y remató su reflexión con una frase especialmente contundente: "No estoy feliz. Errores todos hacemos, pero errores acumulados son una cosa diferente".

Raúl Asencio, durante el partido del Real Madrid contra el Girona. / EFE

Queda claro que sus palabras que adquieren mayor relevancia porque Mourinho reconoció haber hablado con Asencio sobre cuestiones extradeportivas nada más comenzar su segunda etapa en el banquillo del Real Madrid. Y es que no hay que olvidar que ya llegó a la primera plantilla salpicado por un caso que también pasó por los tribunales.

El técnico confirmó además una decisión importante de la entidad: el Real Madrid ha abierto un expediente al central. Mourinho, sin embargo, no quiso anticipar las posibles consecuencias hasta que concluya el procedimiento interno. "El club ha abierto un expediente. Yo, mientras el expediente está abierto, lo veo como jugador del Real Madrid", señaló el entrenador en unas palabras recogidas en la propia página del club de Santiago Bernabéu, recordando además que Asencio está lesionado y permanecerá de baja al menos un par de semanas más.

Asencio, condenado a 14.400 euros y ocho meses sin carné

Las palabras de Mourinho llegan después de conocerse que Raúl Asencio fue condenado a pagar una multa de 14.400 euros y a ocho meses de retirada del permiso de conducir por conducir bajo los efectos del alcohol.

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Los hechos se produjeron durante la madrugada del 16 de agosto en el sur de Gran Canaria. El futbolista fue interceptado en un control de tráfico cuando conducía un Porsche Macan GTS y registró tasas de 0,90 y 0,88 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, muy por encima de los 0,25 mg/l establecidos como límite general. Asencio reconoció los hechos en un juicio rápido celebrado el 19 de agosto, aceptó la condena solicitada por la Fiscalía y expresó su arrepentimiento, según publicó EFE. En medio de ese escenario, Mourinho ha marcado públicamente su posición y el futuro de Asencio no pinta bien en el Real Madrid.