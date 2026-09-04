Bakambu tiene nuevo equipo tras ofrecerse a media Liga

Cedric Bakambu dejó la disciplina del Real Betis el pasado 30 de junio, ya que no se le ofreció una renovación. Es más, ya el pasado mercado de enero estuvo a punto de marcharse, manejando en ese momento ofertas para seguir en LaLiga o marcharse a la Serie A, con el Genoa interesado. Pero fue el propio delantero el que descartó todas las posibles opciones. Ahora, ha firmado con el San Diego de la Major League Soccer de Estados Unidos. Está la posibilidad de alargar su contrato dos temporadas más.

Betis' Cedric Bakambu jumps for the ball during the Europa Conference League final soccer match between Real Betis and Chelsea in Wroclaw, Poland, Wednesday, May 28, 2025. (AP Photo/Denes Erdos) / Denes Erdos / AP

Así, tras haber estado muy cerca del Internacional de Porto Alegre, fue ofrecido en la recta final del mercado al Levante, pero que más tarde incorporó en forma de cesión al serbio Petar Ratkov. Ha que destacar que fue objetivo del Valencia años atrás. Sus malas campañas en el conjunto bético, hizo que la dirección deportiva tomara una decisión con su futuro.

Su paso por el Villarreal

En el submarno amarillo es donde se dio a conocer en toda Europa. Estuvo dos temporadas y media y dejó muy buenas sensaciones. En la primera, anotó 22 goles en 50 partidos. En la segunda, 11 tantos y, después, disputó media temporada con 14 anotaciones. El conjunto groguet lo traspasó por 40 millones de euros al Beijing Guoan de la Liga China.

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Más tarde, pasó por el Olympique de Marsella, Olympiacos, Galatasaray, Betis y, ahora, en Estados Unidos.