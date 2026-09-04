Bakambu tiene nuevo equipo tras ofrecerse a media Liga
El delantero congoleño, que en los últimos días fue ofrecido al Levante, ahora en el San Diego FC, en la Major League Soccer de Estados Unidos
Cedric Bakambu dejó la disciplina del Real Betis el pasado 30 de junio, ya que no se le ofreció una renovación. Es más, ya el pasado mercado de enero estuvo a punto de marcharse, manejando en ese momento ofertas para seguir en LaLiga o marcharse a la Serie A, con el Genoa interesado. Pero fue el propio delantero el que descartó todas las posibles opciones. Ahora, ha firmado con el San Diego de la Major League Soccer de Estados Unidos. Está la posibilidad de alargar su contrato dos temporadas más.
Así, tras haber estado muy cerca del Internacional de Porto Alegre, fue ofrecido en la recta final del mercado al Levante, pero que más tarde incorporó en forma de cesión al serbio Petar Ratkov. Ha que destacar que fue objetivo del Valencia años atrás. Sus malas campañas en el conjunto bético, hizo que la dirección deportiva tomara una decisión con su futuro.
Su paso por el Villarreal
En el submarno amarillo es donde se dio a conocer en toda Europa. Estuvo dos temporadas y media y dejó muy buenas sensaciones. En la primera, anotó 22 goles en 50 partidos. En la segunda, 11 tantos y, después, disputó media temporada con 14 anotaciones. El conjunto groguet lo traspasó por 40 millones de euros al Beijing Guoan de la Liga China.
Más tarde, pasó por el Olympique de Marsella, Olympiacos, Galatasaray, Betis y, ahora, en Estados Unidos.
- Aubameyang anuncia su sorprendente marcha: 'me humillaron, prefiero dejarlo aquí
- No voy a dimitir, estamos en la buena dirección
- Así fue el loco cierre de mercado del exvalencianista Giorgi Mamardashvili
- Oficial: El Valencia CF ficha a Adrián Ruiz
- Los 'planes' de Ron Gourlay para el Valencia CF saltan por los aires
- Oficial: el Valencia CF anuncia el fichaje de un centrocampista suizo de 17 años
- Dos bajas en el entrenamiento del Valencia CF antes de la visita del FC Barcelona
- Riesgo de descenso en el Valencia CF desde la jornada 4